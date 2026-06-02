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02.06.2026 06:31:29
Vaswani Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Vaswani Industries hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Vaswani Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,67 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,650 INR je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Vaswani Industries 1,44 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,31 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,81 INR je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 13,54 Prozent auf 4,67 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,12 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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