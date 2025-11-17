Vaswani Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vaswani Industries präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,42 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,780 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,79 Prozent auf 850,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Vaswani Industries 1,02 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at