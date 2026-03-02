Vaswani Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vaswani Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,48 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,580 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,24 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at