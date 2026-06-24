Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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25.06.2026 01:02:33
VAT cut on theme parks and kids' meals comes into force
The government will reduce tax from 20% to 5% on a range of attractions as schools begin to break-up.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Analysen zu Comes S.A.
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