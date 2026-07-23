Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
|
23.07.2026 12:40:42
VAT cut to be applied to Manx electricity bills
The 0% rate from October will apply to domestic customers and eligible firms on the Isle of Man.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Co Ltd
Analysen zu Applied Co Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|4 180,00
|0,12%
|VAT
|698,60
|0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX fester -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.