VAT Aktie

VAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 06:30:16

VAT gibt Veränderung in der Geschäftsleitung bekannt

VAT Group AG / Schlagwort(e): Personalie
VAT gibt Veränderung in der Geschäftsleitung bekannt

05.05.2026 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

“Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR”

VAT gibt bekannt, dass Thomas Berden, Chief Operating Officer und Mitglied der Geschäftsleitung, entschieden hat, eine neue Herausforderung ausserhalb des Unternehmens anzunehmen. Er wird seine Aufgaben noch bis Anfang des vierten Quartals 2026 ausüben. Die Nachfolgeregelung wird zu gegebener Zeit kommuniziert.

«Thomas hat in den vergangenen fünfeinhalb Jahren massgeblich dazu beigetragen, die umfangreichen Herausforderungen unserer Geschäftszyklen erfolgreich zu bewältigen. In seiner Zeit bei VAT hat er unsere operativen Fähigkeiten nachhaltig gestärkt und modernisiert. Thomas übergibt ein leistungsfähiges Team, das bestens aufgestellt ist, die aktuelle Rampe zu meistern und den Wachstumskurs in den kommenden Jahren fortzusetzen. Ich wünsche Thomas für seine Zukunft weiterhin viel Erfolg», sagt Urs Gantner, CEO der VAT.

Wir danken Thomas Berden für sein Engagement, seine hohe Einsatzbereitschaft und seinen wertvollen Beitrag zum Unternehmenserfolg und wünschen ihm für seine berufliche wie private Zukunft alles Gute.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
VAT Group AG
Head Marketing, Communications,
Investor Relations
Michel R. Gerber
T +41 81 553 70 13
investors@vatgroup.com
Investor Relations
Christopher Wickli
+41 81 553 75 39

Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: VAT Group AG
Seelistrasse 1
9469 Haag
Schweiz
Telefon: +41 81 771 61 61
Fax: +41 81 771 48 30
E-Mail: reception@vat.ch
Internet: www.vatvalve.com
ISIN: CH0311864901
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2321018

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2321018  05.05.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu VAT

mehr Nachrichten

Analysen zu VAT

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

VAT 639,40 1,65% VAT

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen