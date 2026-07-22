VAT Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

VAT Medienmitteilung zum Halbjahresabschluss 2026



22.07.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



“Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR” REKORDHOHER AUFTRAGSEINGANG IM ZWEITEN QUARTAL VON CHF 500 Mio. – INVESTITIONEN IN RECHENZENTREN TREIBEN AUSBAU DER MODERNSTEN CHIPFERTIGUNG VORAN Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage bei modernsten Halbleitern treiben Investitionen in neue Halbleiterfabriken an; rekordhoher Auftragseingang im zweiten Quartal

Umsatz steigt sequenziell um 32%; Book-to-Bill bei 1,7x; gute Visibilität für den Rest des Jahres 2026

Kapazitätsausbau schreitet voran; über 700 Vollzeitstellen geschaffen und Lieferkette erfolgreich erweitert

EBITDA-Marge von 29% trotz erheblicher Kosten für den Kapazitätsausbau; der operative Hebel dürfte sich im zweiten Halbjahr 2026 vollständig entfalten

Ausblick für 2026 bestätigt; Produktionskapazität soll bis Ende Jahr eine Run-Rate von über CHF 450 Mio. pro Quartal erreichen Ergebnisse Q2 2026 Rekordhoher Auftragseingang von CHF 500 Mio.; plus 40% gegenüber dem Vorquartal und plus 102% gegenüber dem Vorjahr (plus 39% bzw. plus 111% zu konstanten Wechselkursen), getragen insbesondere von Investitionen in die Halbleiterindustrie.

Auftragseingang im Geschäftsbereich Semiconductors steigt um CHF 121 Mio. (plus 45% gegenüber dem Vorquartal und plus 134% gegenüber dem Vorjahr).

Umsatz von CHF 291 Mio., plus 32% gegenüber dem Vorquartal und plus 3% gegenüber dem Vorjahr (plus 31% bzw. plus 8% zu konstanten Wechselkursen).

Rekordhoher Auftragsbestand von CHF 648 Mio., plus 121% gegenüber dem Vorjahr. Ergebnisse erstes Halbjahr 2026 Auftragseingang von CHF 856 Mio., plus 75% gegenüber dem Vorjahr (plus 91% zu konstanten Wechselkursen).

EBITDA-Marge von 29% und damit leicht unter dem Vorjahresniveau, da die Kosten für den Kapazitätsausbau die Marge vorübergehend belasteten.

Solider freier Cashflow von CHF 42 Mio., minus 18% gegenüber dem Vorjahr im Zuge des laufenden Kapazitätsausbaus.

60 Spezifikationsgewinne (61 im ersten Halbjahr 2025), davon 80% im Bereich Semiconductors und Global Service, einschliesslich 25% im Adjacencies-Portfolio. Ausblick zweites Halbjahr 2026 Semiconductors: Der Ausbau modernster Halbleiterfabriken dürfte sich fortsetzen. Das weltweite Investitionsvolumen für Halbleiterfertigungsanlagen (WFE) wird auf rund USD 145 Milliarden geschätzt (+23% gegenüber 2025). Investitionen in China bleiben hoch.

Der Ausbau modernster Halbleiterfabriken dürfte sich fortsetzen. Das weltweite Investitionsvolumen für Halbleiterfertigungsanlagen (WFE) wird auf rund USD 145 Milliarden geschätzt (+23% gegenüber 2025). Investitionen in China bleiben hoch. Global Service : Die hohe Auslastung der Halbleiterfabriken dürfte die Nachfrage nach Ersatzteilen, Verbrauchsmaterialien sowie Retrofit- und Upgrade-Lösungen weiter stützen.

: Die hohe Auslastung der Halbleiterfabriken dürfte die Nachfrage nach Ersatzteilen, Verbrauchsmaterialien sowie Retrofit- und Upgrade-Lösungen weiter stützen. Advanced Industrials : Selektives Wachstum wird in den Bereichen Inspektionssysteme und High-End-Fertigung erwartet. Die Nachfrage aus den Bereichen Energie und Forschung bleibt hingegen verhalten.

: Selektives Wachstum wird in den Bereichen Inspektionssysteme und High-End-Fertigung erwartet. Die Nachfrage aus den Bereichen Energie und Forschung bleibt hingegen verhalten. VAT bestätigt den Ausblick für 2026 mit höheren Auftragseingängen, Umsätzen, EBITDA, EBITDA-Marge, Reingewinn und freiem Cashflow; die Umsatzprognose für 2027 wird vor dem Hintergrund des sehr starken WFE-Wachstums überprüft. Prognose für Q3 2026 VAT erwartet einen Umsatz von CHF 355 bis 385 Mio.[1] Gruppe – zweites Quartal 2026 in CHF Mio. Q2 2026 Q1 2026 Veränd.1 Veränd.3 Q2 2025 Veränd. 2 Veränd.4 Auftragseingang 500,0 356,3 +40,3% 39,1% 247,7 +101,9% 111,2% Nettoumsatz 291,0 220,9 +31,7% 30,8% 282,9 +2,9% 8,1% Auftragsbestand 647,9 431,3 +50,2% 293,8 +120,5% 1 gegenüber Vorquartal; 2 gegenüber Vorjahr; 3 zu Wechselkursen im Q1 2026; 4 zu Wechselkursen im Q2 2025 Erstes Halbjahr 2026 in CHF Mio. H1 2026 H1 2025 Veränd. Veränd.3 Auftragseingang 856,4 489,4 75,0% 90,9% Nettoumsatz 511,9 558,0 -8,3% 0,1% EBITDA 148,2 165,0 -10,2% -5,8% EBITDA Marge 29,0% 29,6% -0,6ppt -1,8ppt Reingewinn 98,8 105,6 -6,4% Gewinn je Aktie (EPS, in CHF) 3,30 3,52 -6,4% Capex 20,5 42,1 -51,3% Freier Cashflow1 41,8 50,7 -17,6% Anzahl Mitarbeitende² 3,959 3,406 16,2% 1 Der freie Cashflow entspricht dem Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit abzüglich des Cashflows aus Investitionstätigkeit.

2 Anzahl Mitarbeitende in Vollzeitäquivalenten (FTE); 3 zu Wechselkursen im Halbjahr 2025 Zusammenfassung Q2 2026 Die aussergewöhnliche Wachstumsdynamik, die sich Ende 2025 im Halbleitermarkt abzeichnete und sich im ersten Quartal 2026 fortsetzte, gewann im zweiten Quartal nochmals deutlich an Fahrt. Die Nachfrage nach hochentwickelten Logik- und Speicherchips, angetrieben durch Investitionen der Hyperscaler in Rechenzentren, übersteigt weiterhin die verfügbaren Produktionskapazitäten. Dies beschleunigt den Ausbau der Produktionskapazitäten und verlängert die Lieferzeiten für Fertigungsanlagen. Die Nachfrage nach den Ventil- und Adjacencies-Produkten von VAT blieb gross. Der Auftragseingang stieg sequenziell um 40% auf den Rekordwert von CHF 500 Mio. Treiber waren insbesondere Hochleistungs-Logik- und DRAM-Chips für KI-Rechenzentren. Gleichzeitig setzte sich die steigende Nachfrage chinesischer OEMs im Zuge ihrer Bestrebungen zur technologischen Eigenständigkeit fort. Vor dem Hintergrund der anhaltend starken Nachfrage baut VAT ihre Produktionskapazitäten weiter aus und verkürzt die Lieferzeiten. Dazu gehören die weitere Stärkung der Lieferkette sowie der gezielte Aufbau von Lagerbeständen bei kritischen Komponenten. Im Segment Valves stieg der Auftragseingang sequenziell um 43%, der Umsatz um 39%. Im Geschäftsbereich Semiconductors erhöhte sich der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr um 134% und sequenziell um 45%. Der Umsatz legte sequenziell um 48% zu, da der Produktionshochlauf weiter an Dynamik gewann. Gegenüber dem Vorjahr blieb der Umsatz stabil. Im Bereich Advanced Industrials stieg der Auftragseingang sequenziell um 26% und gegenüber dem Vorjahr um 36%. Wachstumstreiber waren insbesondere Inspektionssysteme für anspruchsvolle High-End-Anwendungen. Auch die Nachfrage nach Ventilen für die Herstellung von Leistungshalbleitern (SiC) entwickelte sich positiv, während die Nachfrage aus dem Forschungsbereich aufgrund restriktiver Budgets verhalten blieb. Der Umsatz ging sequenziell um 3% und gegenüber dem Vorjahr um 7% zurück. Im Segment Global Service stieg der Auftragseingang sequenziell um 26% und gegenüber dem Vorjahr um 34%. Die weiterhin hohe Auslastung der Halbleiterfabriken unterstützte sämtliche Teilbereiche. Der Umsatz erhöhte sich sequenziell um 9% und um 15% gegenüber dem Vorjahr, insbesondere dank Consumables. Nach dem Lagerabbau zu Beginn des Jahres 2026 verzeichneten auch Spares & Repairs wieder eine positive Entwicklung. Für Retrofits und Upgrades wird im zweiten Halbjahr 2026 mit einem Aufschwung gerechnet. Insgesamt erreichte der Auftragseingang der Gruppe mit CHF 500 Mio. einen neuen Rekord. Dies entspricht einem sequenziellen Anstieg von 40% und 102% gegenüber dem Vorjahr (39% bzw. 111% zu konstanten Wechselkursen). Der Umsatz stieg sequenziell um 32% und gegenüber dem Vorjahr um 3% auf CHF 291 Mio. und lag damit am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite. Zusammenfassung erstes Halbjahr 2026 Der Auftragseingang stieg im ersten Halbjahr 2026 um 75% auf CHF 856 Mio. (91% zu konstanten Wechselkursen). Zu diesem Wachstum trugen alle Geschäftsbereiche bei. Der Umsatz belief sich auf CHF 512 Mio. und lag damit 8% unter dem Vorjahreswert (unverändert auf Basis konstanter Wechselkurse), da die Lieferketten der Branche stark ausgelastet waren, um die hohe Nachfrage nach Halbleitern zu bedienen. VAT hält unverändert an ihrem Ziel fest, die Produktionskapazität bis Ende Jahr auf eine Run-Rate von über CHF 450 Mio. pro Quartal auszubauen. Um diesen Kapazitätsausbau zu ermöglichen, stellte VAT im ersten Halbjahr weltweit mehr als 700 zusätzliche Mitarbeitende (FTE) ein. Rund 85% davon wurden in der Produktion oder produktionsnahen Bereichen beschäftigt. Mehr als die Hälfte der Neueinstellungen erfolgte in Malaysia; weltweit wurden rund 90% der zusätzlichen Stellen befristet besetzt. Dies unterstreicht die Flexibilität des operativen Modells von VAT. Im Segment Valves erhöhte sich der Auftragseingang um 85% auf CHF 738 Mio., während der Umsatz um 13% auf CHF 406 Mio. Im Geschäftsbereich Semiconductors stieg der Auftragseingang um 99%, während der Umsatz um 13% sank. Advanced Industrials verzeichnete einen Anstieg des Auftragseingangs um 10%, während der Umsatz um 14% auf CHF 63 Mio. zurückging. Im Segment Global Service stieg der Auftragseingang um 33% auf CHF 119 Mio. Der Umsatz erhöhte sich um 17% auf CHF 106 Mio., getragen von der hohen Auslastung der Halbleiterfabriken sowie der starken Nachfrage nach Consumables und Repairs. EBITDA-Marge durch Kosten des Kapazitätsausbaus belastet – operativer Hebel soll sich im zweiten Halbjahr entfalten Der Bruttogewinn[2] belief sich auf CHF 341 Mio. und lag damit 7% unter dem Vorjahreswert. Gleichzeitig verbesserte sich die Bruttomarge[3] von 65,4% auf 66,6%, da kontinuierliche Verbesserungsmassnahmen einen Teil der negativen Auswirkungen von Wechselkursen und höheren Rohmaterialkosten kompensieren konnten. Das EBITDA ging um 10% auf CHF 148 Mio. zurück. Hauptgründe waren der niedrigere Umsatz sowie höhere Personalkosten infolge der mehr als 700 Neueinstellungen, die für den laufenden Kapazitätsausbau erforderlich waren. Der Nettoeffekt aus Wechselkursen (einschliesslich Absicherungsgeschäften und Bilanzbewertungen) wirkte sich mit 1,8 Prozentpunkten positiv auf die EBITDA-Marge aus. Dadurch erreichte diese 29,0% (27,8% zu konstanten Wechselkursen). Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich auf CHF 37 Mio. beziehungsweise 7% des Umsatzes. VAT erzielte 60 Spezifikationsgewinne und bewegte sich damit auf Vorjahresniveau. Während sich die Kunden auf die Produktion bestehender Produkte konzentrierten, trieben sie gleichzeitig die Entwicklung der nächsten Technologiegeneration weiter voran. Rund 25% der Spezifikationsgewinne entfielen auf das Adjacencies-Portfolio. Unterhalb des EBIT verbesserte sich das Finanzergebnis deutlich. Der Nettofinanzaufwand belief sich auf CHF 3 Mio., verglichen mit CHF 12 Mio. im Vorjahr. Da sich die Wechselkurse deutlich weniger volatil entwickelten als in den Vorjahren, spiegelte das Ergebnis in erster Linie Zinsaufwendungen und weitere Finanzierungskosten wider. Der effektive Steuersatz lag in den ersten sechs Monaten 2026 bei 17,2% gegenüber 18,5% im Vorjahreszeitraum. Der Reingewinn für das erste Halbjahr 2026 belief sich auf CHF 99 Mio., 6% unter dem Vorjahr. Per 30. Juni 2026 betrug die Nettoverschuldung CHF 282 Mio. gegenüber CHF 262 Mio. im Vorjahr. Darin nicht enthalten ist der bilaterale Kredit über CHF 110 Mio. zur Finanzierung der Akquisition von Atonarp, der erst mit Vollzug der Transaktion in Anspruch genommen wird. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA (LTM) lag bei 0,9 und damit leicht über dem Vorjahreswert von 0,8. Dies entspricht dem üblichen saisonalen Effekt nach der Dividendenausschüttung. Freier Cashflow durch höheres Nettoumlaufvermögen beeinflusst Der freie Cashflow belief sich auf CHF 42 Mio. und lag damit 18% unter dem Vorjahreswert. Die EBITDA-Conversion-Rate betrug 28% gegenüber 31% im Vorjahreszeitraum. Die Investitionen (Capex) beliefen sich auf CHF 21 Millionen beziehungsweise 4% des Umsatzes. Im zweiten Halbjahr wird ein Anstieg des Investitionsvolumens im Zusammenhang mit dem Kapazitätsausbau erwartet. Per Ende Juni 2026 beschäftigte VAT weltweit 3'959 Mitarbeitende (Vollzeitäquivalente). Das entspricht einem Anstieg um 709 FTE beziehungsweise 22% gegenüber Ende Dezember 2025. Ausblick: Ungleichgewicht bei Angebot und Nachfrage nach modernsten Logik- und Speicherchips dürfte anhalten und Investitionen in Halbleiterfertigungsanlagen bis 2027 weiter antreiben VAT erwartet, dass die Investitionen in Halbleiterfertigungsanlagen (WFE) sowohl 2026 als auch 2027 weiter zunehmen werden. Treiber sind die steigenden Investitionen der Hyperscaler in Rechenzentren sowie zusätzliche Fertigungskapazitäten, um das anhaltende Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu adressieren. Führende Marktforschungsunternehmen rechnen für 2026 mit einem Wachstum des weltweiten WFE-Marktes von rund 20% auf etwa USD 145 Mrd. Vor diesem Hintergrund und den Implikationen für Semiconductors setzt VAT den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten konsequent fort. Dazu gehören weitere Neueinstellungen, die Stärkung der Lieferantenbasis sowie die Vorbereitung bereits errichteter Produktionskapazitäten am Standort Malaysia. Im Bereich Advanced Industrials dürften halbleiternahe Investitionen in Inspektionssysteme sowie ausgewählte industrielle Anwendungen das Wachstum unterstützen, wenn auch mit geringerer Dynamik als im Bereich Semiconductors. Die Nachfrage nach Ventilen für Leistungshalbleiter bleibt aufgrund begrenzter Lieferkapazitäten eingeschränkt. Für Anwendungen in der Urananreicherung und der Forschung wird gegen Jahresende mit einer Belebung gerechnet. Im Segment Global Service erwartet VAT weiteres Wachstum. Die weiterhin hohe Auslastung der Halbleiterfabriken dürfte die Nachfrage nach Consumables sowie Spares & Repairs auf hohem Niveau halten. Darüber hinaus wird mit steigender Nachfrage nach Retrofits & Upgrades gerechnet, da der Bedarf an zusätzlichen und technologisch führenden Fertigungskapazitäten hoch ist. VAT bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 und erwartet höhere Auftragseingänge, Umsätze, EBITDA und EBITDA-Marge, einen höheren Reingewinn und einen höheren freien Cashflow. Der Umsatzausblick für 2027 von CHF 1,5 bis 1,7 Mrd. wird derzeit überprüft. Die Erwartungen für den WFE-Markt sind deutlich gestiegen, die Annahmen zu den Wechselkursen haben sich nur geringfügig verändert. Ausblick Q3 2026 VAT erwartet einen Umsatz zwischen CHF 355 und 385 Mio.[4] Segmentergebnisse für das zweite Quartal und erste Halbjahr 2026 Valves in CHF Mio. Q2 2026 Q1 2026 Veränd. 1 Q2 2025 Veränd. 2 6M 2026 6M 2025 Veränd. 2 Auftragseingang 433,8 303,9 42,7% 198,3 118,8% 737,6 399,8 84,5% Semiconductors 392,9 271,5 44,7% 168,2 133,6% 664,4 333,2 99,4% Advanced Industrials 40,9 32,4 26,2% 30,1 35,9% 73,2 66,6 9,9% Auftragsbestand 588,7 384,4 53,1% 259,7 126,7% 588,7 259,7 126,7% Nettoumsatz 235,9 170,3 38,5% 234,9 0,4% 406,2 467,2 -13,1% Semiconductors 204,8 138,3 48,1% 201,4 1,7% 343,0 394,1 -13,0% Advanced Industrials 31,1 32,0 -2,8% 33,5 -7,2% 63,2 73,1 -13,5% Intersegment-Umsätze 20,3 21,3 -4,7% 18,0 12,8% 41,6 35,3 17,8% Segment-Nettoumsatz 256,2 191,6 33,7% 252,9 1,3% 447,8 502,6 -10,9% Segment EBITDA 121,2 152,5 -20,5% Segment EBITDA Marge3 27,1% 30,3% -3,3ppt Global Service in CHF Mio. Q2 2026 Q1 2026 Veränd 1 Q2 2025 Veränd 2 6M 2026 6M 2025 Veränd 2 Auftragseingang 66,3 52,5 26,3% 49,4 34,2% 118,7 89,6 32,5% Auftragsbestand 59,3 46,9 26,4% 34,0 74,4% 59,3 34,0 74,4% Nettoumsatz 55,1 50,6 8,9% 48,0 14,8% 105,7 90,7 16,5% Intersegment-Umsätze – – – – – Segment-Nettoumsatz 55,1 50,6 8,9% 48,0 14,8% 105,7 90,7 16,5% Segment EBITDA 49,9 39,2 27,3% Segment EBITDA Marge3 47,2% 43,2% 4,0%ppt 1 gegenüber Vorquartal; 2 gegenüber Vorjahr; 3 Segment-EBITDA-Marge in Prozent des Segmentumsatzes VAT führt heute, 22. Juli 2026, um 10:00 Uhr MESZ eine Medien- und Investoren-Telefonkonferenz durch. Bitte folgen Sie dem untenstehenden Link, um den Webcast aufzurufen: Live-Webcast Zur Teilnahme via Telefon wählen Sie bitte: +41 58 810 70 00 (Schweiz / Rest der Welt)

+44 207 098 0702 (UK)

+1 631 570 5612 (USA) Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird auf der Webseite von VAT rund zwei Stunden nach dem Anlass verfügbar sein. [1] Ohne Berücksichtigung eines Beitrags aus der Atonarp-Akquisition. [2] Bruttogewinn: Nettoumsatz abzüglich der Kosten für Materialien und zuzüglich bzw. abzüglich der Veränderungen des Bestands an Fertigfabrikaten und Ware in Arbeit. [3] Bruttogewinnspanne: Bruttogewinn in Prozent des Nettoumsatzes. [4] Ohne Berücksichtigung eines Beitrags aus der Atonarp-Akquisition. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

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