VAT Medienmitteilung zum Jahresabschluss 2022

Starkes Wachstum im Jahr 2022 führt zu Rekordwerten bei Umsatz, EBITDA, EBITDA-Marge, Nettogewinn und freiem Cashflow

Dividendenerhöhung von 14% vorgeschlagen

Petra Denk als neues Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen

Aussichten für 2023 spiegeln zyklische Verlangsamung im Halbleitermarkt wider vor Rückkehr zu Wachstum im Jahr 2024 Resultate 4. Quartal 2022 Auftragseingang 43% tiefer gegenüber sehr starken Q4 2021; Halbleiterindustrie reduziert ihre Investitionen

Nettoumsatz 14% höher dank zahlreicher Kundenaufträge in den ersten drei Quartalen 2022

Book-to-Bill-Verhältnis von 0,86; Auftragsbestand zum Jahresende von CHF 518 Millionen Resultate Gesamtjahr 2022 VAT nutzt erfolgreich die führende Marktposition und Technologieführerschaft

Nettoumsatz 27% höher, übertrifft erstmals CHF 1 Milliarde; Auftragseingang sinkt um 2% aufgrund schwächerer Nachfrage im 4. Quartal

Rekordhohe EBITDA-Marge von 35% dank operativem Leverage und Produktivitätssteigerungen; Rekordwert beim freien Cashflow trotz höherer Investitionen und erhöhtem Betriebskapital Ausblick für 2023 Investitionsbedingungen für das Halbleitersegment dürften sich nach drei Jahren beispiellosen Wachstums abschwächen; weiteres Wachstum in den Märkten für fortgeschrittene Industrieprodukte prognostiziert; das Segment Global Service dürfte von der höheren Nachfrage nach Upgrades und Nachrüstungen in Verbindung mit einer wachsenden installierten Basis profitieren VAT erwartet einen Rückgang bei Umsatz, EBITDA, EBITDA-Marge, Nettogewinn und freiem Cashflow Prognosen für Q1 2023 VAT erwartet einen Umsatz1 von CHF 210-230 Millionen Q4 2022 in Mio. CHF Q4 2022 Q3 2022 Veränd.2 Q4 2021 Veränd.3 Auftragseingang 249,2 312,2 -20,2% 434,9 -42,7% Nettoumsatz 291,0 305,5 -4,8% 255,4 +13,9% Auftragsbestand 517,7 563,0 -8,1% 461,2 +12,2% Gesamtjahr 2022 in Mio. CHF 2022 2021 Veränd. Auftragseingang 1209,9 1227,9 -1,5% Nettoumsatz 1145,5 901,2 +27,1% EBITDA 400,4 307,9 +30,0% EBITDA-Marge 35,0% 34,2% +0,8ppt Nettogewinn 306,8 217,4 +41,1% Gewinn je Aktie (EPS, in CHF) 10.23 7.25 +41,1% Capex 66,2 44,1 +55,4% Freier Cashflow4 228,2 195,7 +16,6% Dividende pro Aktie (in CHF)5 6.25 5.50 +13,6% Anzahl Mitarbeitende6 2991 2540 +17,7% 1 Zu konstanten Wechselkursen 2 Quartal für Quartal 3 Im Vergleich zum Vorjahr 4 Der freie Cashflow wird berechnet als Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit minus Cashflow aus Investitionstätigkeit 5 Antrag des Verwaltungsrats an die Aktionäre an der Generalversammlung vom 16. Mai 2023 6 Anzahl der Mitarbeitenden, ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten (Full Time Equivalents FTE) Zusammenfassung 4. Quartal 2022 Die Nachfrage verlangsamte sich im vierten Quartal 2022 erheblich und bestätigte den erwarteten Rückgang der Halbleiterinvestitionen nach drei Jahren beispiellosen Wachstums. Am stärksten war der Rückgang in verbrauchernahen Bereichen wie Speicherchips, die in Smartphones, Tablets oder PCs verwendet werden. Diese Entwicklung spiegelt die makroökonomischen Unsicherheiten in Bezug auf Zinssätze, Inflation und BIP-Wachstum wider. Die Nachfrage wurde zusätzlich durch die Einführung von Handelsbeschränkungen der US-Regierung für integrierte Schaltkreise und damit verbundene Fertigungsanlagen für China gedämpft. Die Investitionen in hochmoderne Logikchips für die Datenverarbeitung blieben jedoch auf einem gesunden Niveau, ebenso wie die Nachfrage nach dienstleistungsbezogenen Produkten, da die Kapazitätsauslastung der Chiphersteller auf einem hohen Niveau blieb. Im Segment Ventile war der Auftragseingang im vierten Quartal sowohl im Vergleich zum Vorjahresquartal 2021 als auch zum dritten Quartal 2022 stark rückläufig, was auf das schwächere Marktumfeld gegen Ende des Jahres 2022 zurückzuführen ist. Der Umsatz stieg im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14% auf CHF 234 Millionen, da sich das starke Auftragswachstum zu Beginn des Jahres auf den Umsatz auswirkte. Das Segment Global Service verzeichnete im vierten Quartal einen Umsatzanstieg von 14% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021. Die Bestellungen gingen jedoch um 8% zurück, da die Kunden ihre Lagerbestände an servicebezogenen Produkten in Erwartung geringerer Volumina im Jahr 2023 angepasst haben. Infolgedessen lag der Gesamtauftragseingang der Gruppe im vierten Quartal bei CHF 249 Millionen, 43% niedriger als im gleichen Quartal 2021, während der Nettoumsatz um 14% auf CHF 291 Millionen stieg. Im Vergleich zum dritten Quartal 2022 sanken die Bestellungen und der Nettoumsatz um 20% bzw. 5%. Zusammenfassung für das Gesamtjahr 2022 Im Jahr 2022 setzte die globale Halbleiterindustrie der grösste Markt der VAT das starke Wachstum fort, das 2020 begann. Angetrieben von langfristigen Nachfragetreibern wie dem Internet der Dinge, Cloud Computing, drahtloser Kommunikation und künstlicher Intelligenz, erreichten die Investitionen ein Rekordniveau. Während des grössten Teils des Jahres setzten die Chiphersteller auch ihre Bemühungen fort, dem weltweiten Mangel an Chips zu begegnen, der während der COVID-19-Pandemie einsetzte, indem sie ihre Kapazitäten sowohl bei den modernsten Chiptechnologien für Knotengrössen von 7 Nanometern und darunter als auch bei den älteren Plattformen ausbauten. Sie investierten auch weiterhin in zusätzliche Dienstleistungen wie Produkt-Upgrades und Nachrüstungen um die Produktivität ihrer bestehenden Anlagen zu erhöhen. Die Investitionen der Kunden in neue Ausrüstungen begannen sich jedoch im vierten Quartal abzuschwächen, da die kurzfristigen Nachfragetreiber, wie z. B. die Verbraucherausgaben, als Reaktion auf die zunehmenden Inflationsrisiken, das langsamere Wirtschaftswachstum in wichtigen Märkten und die geopolitischen Unsicherheiten nachliessen. Die weltweiten Ausgaben für Wafer-Fab-Equipment (WFE) stiegen im Jahr 2022 um rund 9% gegenüber dem bisherigen Rekordwert von 2021 und erreichten fast USD 95 Mrd.[1]. Zuwächse gab es sowohl bei Speicherchips für die Datenspeicherung als auch bei Logikanwendungen für die Datenverarbeitung. Die Nachfrage wurde durch eine höhere Stückzahlnachfrage und technologische Fortschritte im Halbleiterdesign angetrieben, da die Knotengrössen auf 7 Nanometer und kleiner schrumpfen. Diese neuen Produktionsplattformen erfordern reinere Vakuumbedingungen in Kombination mit mehr Prozessschritten, die unter Vakuum durchgeführt werden, was zu einer grösseren Nachfrage nach den High-End-Ventillösungen der VAT führt. Die sehr hohe Kapazitätsauslastung in der Halbleiterindustrie führte auch zu einem Rekordumsatz im Segment Global Service. Die Industriemärkte waren in mehreren Sektoren stärker, insbesondere bei wissenschaftlichen Instrumenten, die für Elektronenstrahlanwendungen Hochvakuumbedingungen erfordern. Die Nachfrage nach industriellen Beschichtungen stagnierte, was zum Teil auf die schwachen Ausgaben für Unterhaltungselektronik infolge der höheren Inflation und anderer makroökonomischer Unsicherheiten zurückzuführen ist. Die Photovoltaikmärkte verzeichneten weiterhin eine starke Nachfrage, insbesondere aus China, während die Nachfrage auf dem Displaymarkt schwach blieb. Kontinuierliche Konzentration auf Technologie und operative Exzellenz Die VAT investierte weiterhin in erheblichem Umfang in technologische Innovationen, die ein wichtiger Motor für Wachstum und Rentabilität sind. Im Jahr 2022 beliefen sich die F&E-Investitionen auf CHF 50 Mio. bzw. 5% des Nettoumsatzes. Spezifikationsgewinne, bei denen die VAT erfolgreich mit Kunden zusammenarbeitet, um neue Werkzeuge für kommende Generationen von Halbleiteranlagen zu entwickeln, blieben 2022 auf hohem Niveau. Diese tragen zur Konsolidierung der Marktführerschaft der VAT bei und geben einen klareren Ausblick auf künftige Umsätze. Die VAT nutzte auch weiterhin die Vorteile ihrer flexiblen globalen Präsenz, indem sie die Produktion in Malaysia um rund 60% auf über CHF 270 Millionen ausbaute. Darüber hinaus setzte das Unternehmen seine operativen Verbesserungen fort, insbesondere im Bereich der Beschaffung, da die Herausforderungen in der Lieferkette auch im Jahr 2022 anhielten. Kostensenkungsmassnahmen in Verbindung mit bestimmten Preiserhöhungen trugen dazu bei, die steigenden Inputkosten aus höheren Rohstoff-, Energie und Logistikkosten auszugleichen. Drittes Jahr in Folge mit Rekordergebnissen Vor dem Hintergrund der starken Nachfrage, der anhaltenden Markt- und Technologieführerschaft und der verbesserten operativen Leistung verzeichnete die VAT im Jahr 2022 Rekordwerte bei Nettoumsatz, EBITDA, EBITDA-Marge, freiem Cashflow und Nettogewinn. Der Auftragseingang belief sich auf CHF 1'210 Mio., was einem Rückgang von 2% gegenüber 2021 entspricht. Dies ist in erster Linie auf den Vergleich mit den sehr starken Aufträgen im vierten Quartal des letzten Jahres zurückzuführen, als viele Kunden frühzeitig Aufträge erteilten, um erwartete Lieferengpässe zu bewältigen. Der Auftragsbestand belief sich Ende 2022 auf CHF 518 Mio. und lag damit um 12% höher als am Ende des Vorjahres. Dieser Anstieg spiegelt teilweise Verzögerungen bei der Ausführung von Aufträgen aufgrund von Lieferengpässen wider. Der Nettoumsatz der Gruppe erreichte im Jahr 2022 einen neuen Rekordwert von CHF 1145 Millionen, was einer Steigerung von 27% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettoumsatz erreichte sowohl in den Segmenten Ventile als auch Global Service ein Rekordniveau, wobei er bei den Ventilen um 28% auf CHF 933 Millionen und bei Global Service um 24% auf CHF 213 Millionen anstieg. Die Wechselkursschwankungen, insbesondere des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken, hatten keinen wesentlichen Einfluss auf den Nettoumsatz der Gruppe im Jahr 2022. Der Bruttogewinn[2]stieg im Vergleich zu 2021 um 29% auf CHF 734 Millionen. Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich auf 64%, verglichen mit 63% im Vorjahr, trotz des anhaltenden Preisdrucks bei bestimmten Rohstoffen und Bauteilen. Wie die operative Hebelwirkung und die Produktivitätsverbesserungen der VAT bestätigen, sank der Anteil der Personalkosten am Nettoumsatz von 22% im Vorjahr auf 20% im Jahr 2022. Die Personalkosten stiegen in absoluten Zahlen um 14%, da die Zahl der Mitarbeitenden (gemessen in Vollzeitäquivalenten) um 18% von 2540 im Vorjahr auf 2991 anstieg. Der EBITDA für das Jahr stieg um 30% auf CHF 400 Millionen, was auf ein starkes Umsatzwachstum und die Umsetzung operativer Verbesserungen zurückzuführen ist. Infolgedessen verbesserte sich die EBITDA-Marge für das Gesamtjahr von 34,2% im Jahr 2021 auf rekordmässige 35,0%. Wechselkursschwankungen, vor allem des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken, hatten einen positiven Einfluss von 0,1 Prozentpunkten auf die für 2022 ausgewiesene EBITDA-Marge. Der EBIT der VAT belief sich auf CHF 359 Mio., was einer Steigerung von CHF 95 Mio. oder 36% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die EBIT-Marge stieg im Vergleich zu 2021 um rund 2 Prozentpunkte auf 31%. Unterhalb der EBIT-Linie verzeichnete die VAT einen deutlich tieferen Finanzierungsaufwand von CHF 3 Mio., weniger als die Hälfte der CHF 7 Mio. aus dem Vorjahr. Dies ist vor allem die Folge höherer Finanzerträge aufgrund einer Anpassung von bedingten Gegenleistungen im Zusammenhang mit der Änderung der zeitlichen Umsatzerwartungen. Gleichzeitig sank der Zinsaufwand aufgrund geringerer Nettofremdwährungsverluste aus Finanzierungstätigkeiten und niedrigerer sonstiger Finanzaufwendungen. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg von CHF 258 Millionen auf CHF 356 Millionen, was einem Anstieg von 38% entspricht. Der effektive Steuersatz für 2022 lag bei 14%, gegenüber 16% im Jahr 2021, was auf höhere Gewinne von Schweizer Gesellschaften mit niedrigeren gesetzlichen Steuersätzen zurückzuführen ist. Infolge dieser Faktoren und wie von der Unternehmensleitung im Laufe des Jahres angekündigt, stieg der den Aktionärinnen und Aktionären zurechenbare Nettogewinn im Jahr 2021 deutlich an und belief sich auf CHF 307 Millionen, was einer Verbesserung von 41% gegenüber 2021 entspricht. Am 31. Dezember 2022 belief sich die Nettoverschuldung der VAT auf CHF 37 Mio., was einem Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/EBITDA) von rund 0,1 entspricht. Der Verschuldungsgrad zum Jahresende verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um das 0,2-Fache. Der durchschnittliche Verschuldungsgrad im Verlauf des Jahres 2022 betrug etwa das 0,3-Fache der Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA, da die kontinuierliche Generierung von freiem Cashflow die Nettoverschuldung nach dem saisonalen Höhepunkt Ende Mai, als die VAT ihre Dividende ausschüttete, verringerte. Die Eigenkapitalquote belief sich zum Jahresende auf 61% gegenüber 60% ein Jahr zuvor. Rekord-EBITDA und Free Cashflow unterstützen erhöhten Dividendenvorschlag Einer der wichtigsten Leistungsindikatoren der VAT und die Grundlage für die Dividendenüberlegung ist der freie Cashflow, der 2022 einen Rekordwert von CHF 228 Mio. erreichte, verglichen mit CHF 196 Mio. im Vorjahr. Der höhere EBITDA kompensierte nicht nur den Anstieg des Umlaufvermögens von rund CHF 80 Mio. und höhere Steuerzahlungen, sondern auch höhere Investitionen (Capex), die sich 2022 auf CHF 66 Mio. beliefen, verglichen mit CHF 44 Mio. im Jahr 2021. Die Investitionen beliefen sich im Jahr 2022 auf rund 6% des Nettoumsatzes und lagen damit leicht über der Prognose des Unternehmens von 45% des Umsatzes. Dies ist vor allem auf Investitionen in die Produktionskapazität in Malaysia zurückzuführen, wo die VAT derzeit eine zweite Fabrik errichtet, die 2024 eröffnet werden soll, sowie auf Investitionen in ein neues Innovationszentrum in Haag, Schweiz. Zum Jahresende 2022 belief sich das Nettoumlaufvermögen auf CHF 297 Millionen und lag damit rund 36% höher als zum gleichen Zeitpunkt 2021. Das Nettoumlaufvermögen entsprach 26% des Umsatzes, ein Anstieg um 2 Prozentpunkte gegenüber 2021, der hauptsächlich auf den Aufbau eines Puffers zur Bewältigung von Lieferkettenengpässen im Zusammenhang mit dem hohen Auftragsbestand zurückzuführen ist. Infolgedessen betrug der freie Cashflow in Prozent des Nettoumsatzes 20% und der Umwandlungssatz des freien Cashflows lag bei 57% des EBITDA. Der freie Cashflow für das Eigenkapital belief sich auf CHF 225 Mio., verglichen mit CHF 192 Mio. im Jahr 2021. Der Verwaltungsrat der VAT wird der Generalversammlung am 16. Mai 2023 für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr eine Dividende von CHF 6.25 pro Namenaktie vorschlagen, was einer Erhöhung von CHF 0.75 oder 14% entspricht. Der gesamte Betrag von CHF 6.25 wird aus dem kumulierten Gewinn des Unternehmens gezahlt. Der Vorschlag beläuft sich auf eine Gesamtdividende von CHF 187,5 Mio. oder 83,5% des freien Cashflows der VAT in das Eigenkapital. Neuausrichtung des Display- und Solargeschäfts innerhalb des Segments Ventile für 2023 Zum 1. Januar 2023 wurde der Geschäftsbereich Display & Solar aufgelöst, das Display-Geschäft in den Geschäftsbereich Halbleiter integriert und das Solar-Geschäft in den Geschäftsbereich Advanced Industrial verschoben. Die Umstrukturierungen zielen darauf ab, Synergien und Skaleneffekte in Bezug auf Technologie, Geschäftstreiber und Kundenbedürfnisse zu nutzen. Ausblick 2023 - Geringere Nachfrage erwartet, bevor 2024 wieder ein Wachstum einsetzt VAT erwartet, dass der Trend der beschleunigten Investitionen in Halbleiterfertigungsanlagen im Jahr 2023 als Reaktion auf kurzfristige Marktfaktoren wie höhere Inflation, wirtschaftliche Abschwächung in mehreren Schlüsselmärkten und anhaltende geopolitische Spannungen und damit verbundene makroökonomische Risiken nachlassen wird. So hat beispielsweise die schwächere Nachfrage nach Smartphones und PC-Geräten im Jahr 2022, die auf das geringere Verbrauchervertrauen in vielen Märkten zurückzuführen ist, einige Chiphersteller dazu veranlasst, ihre Kapazitäten sowohl bei Halbleitern als auch bei Displays vorübergehend zu reduzieren. Die Auswirkungen dieses Trends waren an den niedrigeren Auftragseingängen der VAT im vierten Quartal 2022 zu erkennen. Ein langsamer als erwartetes Wirtschaftswachstum in China aufgrund von Schliessungen im Zusammenhang mit der laufenden COVID-19-Pandemie und Massnahmen einiger westlicher Regierungen zur Förderung der Verlagerung der Halbleiterherstellung haben einige Marktteilnehmer ebenfalls dazu veranlasst, ihre kurzfristigen Investitionspläne zu überdenken. Infolgedessen rechnen Marktbeobachter damit, dass die WFE-Ausgaben im Jahr 2023 um etwa 20 bis 30% sinken werden, bevor sie 2024 und danach wieder ansteigen. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Chiphersteller weiterhin in Ventilservice und Nachrüstungslösungen investieren, um die Produktivität ihrer derzeit installierten Anlagen zu verbessern. Der zunehmende Einsatz von Halbleitern in Märkten wie der Automobilindustrie dürfte den prognostizierten Rückgang der Chipnachfrage in anderen Bereichen teilweise abmildern. Die Ausdehnung der vakuumbasierten Fertigung auf Branchen wie industrielle Beschichtungen und E-Beam-Anwendungen könnte die geringere Nachfrage nach Halbleitern ebenfalls teilweise ausgleichen, während die Nachfrage nach Solar-Photovoltaikanlagen stark bleiben dürfte, da der Übergang zu erneuerbaren Energien in den meisten Teilen der Welt weitergeht. Auf dieser Basis erwartet die VAT, dass der Umsatz und das EBITDA im Jahr 2023 unter den Rekorden des Jahres 2022 liegen werden. Das Unternehmen geht jedoch davon aus, dass es seine Zielspanne für die EBITDA-Marge von 3237% einhalten kann, indem es seine Marktposition bei führenden Ventiltechnologien ausbaut, seine globale Präsenz weiter stärkt und die operative Leistung verbessert. Das globale Servicegeschäft der VAT bietet auch einen profitablen Puffer gegen zyklische Schwankungen bei den Kapitalinvestitionen der Kunden, und das Unternehmen wird sein Netzwerk globaler Servicezentren und sein Portfolio an Ventil-Upgrades und Nachrüstungen weiter verbessern. Die VAT beabsichtigt, die Produktion und die technischen Dienstleistungen in ihrem Werk in Malaysia weiter auszubauen, die Beschaffung in den Ländern mit den besten Kosten zu erhöhen und bessere Grössenvorteile in den globalen Lieferketten zu erzielen. Auch in Forschung und Entwicklung wird das Unternehmen weiterhin erheblich investieren, unter anderem in sein neues Technologie-Innovationszentrum in der Schweiz. Auch der Reingewinn wird voraussichtlich niedriger ausfallen als 2022, die Investitionen werden auf CHF 80 bis 85 Millionen geschätzt und der freie Cashflow wird unter dem Rekordwert von 2022, aber immer noch auf einem hohen Niveau liegen. Prognosen für Q1 2023 VAT erwartet einen Umsatz[3] von 210 bis 230 Millionen CHF. Petra Denk als Mitglied des VAT-Verwaltungsrats nominiert Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung der VAT am 16. Mai 2023 schlägt vor, Petra Denk als Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen. Dadurch erhöht sich die Gesamtzahl auf acht. Frau Denk, 50 Jahre alt und deutsche Staatsbürgerin, ist Professorin für Energie und Wirtschaft an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Landshut, Deutschland. Sie ist Gründerin und Leiterin des Instituts für systemische Energieberatung GmbH, das sich auf die Entwicklung von Konzepten für erneuerbare Energien spezialisiert hat. Frau Denk bringt bedeutende Expertise im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieinfrastruktur in den Verwaltungsrat ein und ist seit mehr als 10 Jahre Verwaltungsrats im Bereich der Halbleiterausrüstung. Frau Denk hat in Physik an der Universität München und am Centre national de la recherche scientifique (CNRS) in Paris promoviert. Vor ihrer Professur war sie in verschiedenen leitenden Positionen bei E.ON Energie in München tätig, wo sie Erfahrungen in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, Geschäfts-entwicklung und Strategieentwicklung sammelte. Sie ist ausserdem Aufsichtsratsmitglied bei Aixtron S.E., einem Hersteller von Anlagen zur metallorganischen chemischen Gasphasenabscheidung für die Halb-leiterindustrie, und bei der Pfisterer AG, einem Hersteller von Hochspannungskabelzubehör und System-anbieter im Bereich der Energieinfrastruktur. Frau Denk ist ausserdem Mitglied des Verwaltungsrats der Berner Kraftwerke AG, eines in der Schweiz ansässigen Energie- und Infrastrukturunternehmens, und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Zentrums für angewandte Energiewissenschaft, eines Forschungsinstituts in Deutschland, das sich mit der Reduzierung von CO2-Emissionen durch erneuerbare Energien und Effizienzmassnahmen beschäftigt. Segmentergebnisse Q4 und Gesamtjahr 2022 Ventile in Mio. CHF Q4 2022 Q3 2022 Veränd.1 Q4 2021 Veränd.2 2022 2021 Veränd.2 Auftragseingang 194.7 244.1 -20.2% 376.0 -48.2% 970.9 1,028.8 -5.6% Halbleiter 127.6 187.4 -31.9% 296.9 -57.0% 730.4 772.2 -5.4% Display & Solar 17.8 20.0 -10.8% 34.8 -48.7% 64.9 93.3 -30.4% Advanced Industrials 49.3 36.7 +34.5% 44.3 +11.4% 175.6 163.3 +7.5% Auftragsbestand 447.7 489.4 -8.5% 415.9 +7.6% 447.7 415.9 +7.6% Nettoumsatz 233.5 251.0 -7.0% 204.6 +14.1% 932.7 729.2 +27.9% Halbleiter 183.9 191.9 -4.2% 152.1 +20.9% 716.5 534.7 +34.0% Display & Solar 13.4 17.9 -25.3% 18.5 -27.5% 71.1 65.6 +8.4% Advanced Industrials 36.2 41.1 -12.0% 34.0 +6.7% 145.1 128.9 +12.6% Innenumsatz 24.3 22.2 +9.4% 21.9 +11.1% 89.2 75.0 +18.9% Segment Nettoumsatz 257.8 273.2 -5.6% 226.4 +13.9% 1,021.9 804.2 +27.1% Segment EBITDA 354.5 269.7 +31.4% Segment EBITDA-Marge 34.7% 33.5% 1 Quartal zu Quartal, 2 Jahr zu Jahr, 3 EBITDA-Marge des Segments in Prozent des Segment Nettoumsatzes Global Service in Mio. CHF Q4 2022 Q3 2022 Chg.1 Q4 2021 Chg.2 2022 2021 Chg.2 Auftragseingang 54.5 68.1 -19.9% 59.0 -7.6% 239.0 199.1 +20.0% Auftragsbestand 70.0 73.6 -4.9% 45.3 +54.6% 70.0 45.3 +54.5% Nettoumsatz 57.4 54.6 +5.3% 49.9 +15.0% 212.7 172.0 +23.7% Innenumsatz - - - - - - - - Segment Nettoumsatz 57.4 54.6 +5.3% 49.9 +15.0% 212.7 172.0 +23.7% Segment EBITDA 96.6 78.8 +24.2% Segment EBITDA-Marge3 45.4% 45.3% 1 Quartal zu Quartal, 2 Jahr zu Jahr, 3 EBITDA-Marge des Segments in Prozent des Nettoumsatzes des Segments Zusätzliche Informationen Die Analystenpräsentation der Ergebnisse und der Jahresbericht 2022 sind auf der Investor Relations Website von VAT unter diesem LINK verfügbar. VAT wird heute um 11 Uhr MEZ eine Medien- und Investorenveranstaltung in Zürich durchführen. Die Veranstaltung kann auch über einen Webcast oder per Telefonkonferenz verfolgt werden. Teilnehmer des Webcasts oder der Telefonkonferenz können auch an der moderierten Fragerunde teilnehmen. Bitte folgen Sie dem untenstehenden Link, um zum Webcast zu gelangen: LINK ZUM WEBCAST Wählen Sie sich zur Telefonkonferenz mit folgender Nummern ein: +41 58 310 50 00 (Europa)

+44 207 107 0613 (UK)

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird etwa 24 Stunden nach der Veranstaltung auf der VAT-Website verfügbar sein. [1] Quelle: TechInsights/VLSI, January 2023 [2] Bruttogewinn = Nettoumsatzerlöse minus Materialkosten plus/minus Bestandsveränderungen bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen [3] Zu konstanten Wechselkursen



VAT Group AG

Michel R. Gerber

VP Investor Relations & Sustainability

T +41 81 553 70 13

Finanzkalender 2023 Donnerstag, 13. April 2023 Trading-Update Q1/2023 Freitag, Mai 5, 2023 Buchungsschluss, 17.00 Uhr MESZ Dienstag, 16. Mai 2023 Generalversammlung, St Gallen, Schweiz Freitag, Mai 19, 2023 Ex-Datum Mittwoch, 24. Mai 2023 Dividendenausschüttung Donnerstag, 27. Juli 2023 Halbjahresergebnis 2023 Donnerstag, Oktober 12, 2023 Trading-Update Q3/2023 2024 Donnerstag, 7. März 2024 Q4- und Jahresergebnis 2023 ÜBER DIE VAT Wir verändern die Welt mit Vakuumlösungen das ist unser Anspruch als weltweit führende Entwicklerin, Herstellerin und Lieferantin von High-End-Vakuumventilen. VAT-Vakuumventile sind geschäftskritische Komponenten für die Fertigung innovativer Produkte des täglichen Lebens wie tragbare Geräte, Flachbildschirme oder Solarpanels. Die VAT berichtet in zwei verschiedenen Segmenten: Ventile und Global Service. Unter letzterem bieten wir unseren Kunden Originalersatzteile, Wartung, technischen Support und Training für diverse Vakuumventilanwendungen. Mit über 3000 Mitarbeitenden weltweit, Vertretungen in 29 Ländern, einem Nettoumsatz von CHF 1145 Mio. (2022) und Produktionsstandorten in der Schweiz, Malaysia, Rumänien, und Taiwan gestalten wir unseren hochspezialisierten Markt nachhaltig mit.

Ende der Adhoc-Mitteilung