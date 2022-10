VAT Group AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

VAT Medienmitteilung zum Lagebericht 3. Quartal 2022



13.10.2022 / 06:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Starke Auftragsdynamik und UMSATZWACHSTUM anhaltende investitionen des Halbleitersektors in Technologien DER NÄCHSTEN GENERATION Resultate drittes Quartal 2022 Auftragseingang um 4.5% auf CHF 312 Mio. gegenüber dem Vorjahr gestiegen; anhaltend starke Nachfrage der Halbleiterindustrie nach Ventilen und Servicedienstleistungen

Nettoumsatz um 33.2% gegenüber der Vorjahresperiode auf CHF 306 Mio. gestiegen

Book-to-Bill-Verhältnis von 1.02 und rekordhoher Auftragsbestand von CHF 563 Mio. Resultate der ersten neun Monate 2022 Hohe Investitionstätigkeit in Halbleiterproduktionsanlagen bei gleichzeitiger Rekordnachfrage nach Servicedienstleistungen; anhaltendes Wachstum bei Advanced Industrials

Auftragseingang mit CHF 961 Mio. um 21.1% höher als im Vorjahr; Umsatz mit CHF 855 Mio. um 32.3% höher als im Vorjahr Prognose für das vierte Quartal und Ausblick für das Gesamtjahr 2022 Auftragseingang angesichts des technologischen Fortschritts voraussichtlich weiter auf hohem Niveau

Halbleitermarktprognose auch im vierten Quartal mit positiver Dynamik; moderate Abschwächung in 2023 erwartet

Nettoumsatz im vierten Quartal 1 bei CHF 285 - 315 Mio. erwartet; die Situation in der Lieferkette bleibt weiterhin schwierig. Die Umsatzprognose für das vierte Quartal beinhaltet keine potenziell negativen Auswirkungen der am 7. Oktober 2022 angekündigten neuen US-Vorschriften, die den Verkauf von Chips und Chip-Herstellungsanlagen nach China einschränken, da deren Folgen derzeit nicht absehbar sind

bei CHF 285 - 315 Mio. erwartet; die Situation in der Lieferkette bleibt weiterhin schwierig. Die Umsatzprognose für das vierte Quartal beinhaltet keine potenziell negativen Auswirkungen der am 7. Oktober 2022 angekündigten neuen US-Vorschriften, die den Verkauf von Chips und Chip-Herstellungsanlagen nach China einschränken, da deren Folgen derzeit nicht absehbar sind Nettoumsatz für das Gesamtjahr 1 von CHF 1.14 bis 1.17 Mia. erwartet

von CHF 1.14 bis 1.17 Mia. erwartet EBITDA-Marge für das Gesamtjahr auf Halbjahresniveau von 35% erwartet

Nettogewinn deutlich über dem Vorjahr

Investitionen in Sachanlagen für das Gesamtjahr von rund CHF 75 Mio. erwartet

Free Cashflow für das Gesamtjahr deutlich über dem Niveau von 2021 trotz höherem Bedarf an Betriebskapital und Investitionen in Sachanlagen 1 Zu konstanten Wechselkursen VAT Gruppe in Mio. CHF Q3 2022 Q2 2022 Veränd.2 Q3 2021 Veränd.3 9M 2022 2021 9M 2021 Veränd.3 Auftragseingang 312.2 354.3 -11.9% 298.7 +4.5% 960.6 792.9 +21.1% Nettoumsatz 305.5 285.9 +6.9% 229.4 +33.2% 854.5 645.7 +32.3% Auftragsbestand 563.0 559.4 +0.7% 283.7 +98.4% 2 Quartal-zu-Quartal 3 Im Jahresvergleich Zusammenfassung des dritten Quartals 2022 Die Nachfrage im dritten Quartal 2022 bewegte sich weiterhin auf einem hohen Niveau, da die Investitionen in der Halbleiterindustrie aufgrund des technologischen Fortschritts und der anhaltenden Kapazitätssteigerungen auch bei den bestehenden Technologieplattformen anhielten. Gleichzeitig stieg die Nachfrage nach Serviceangeboten weiter an, da die anhaltend hohe Auslastung in den Halbleiterfabriken ein hohes Mass an Wartung erfordert, um Abschaltungen zu vermeiden und die Produktivität dieser Anlagen weiter zu steigern. Dies führte zu einem Rekordquartalsumsatz in den Segmenten Valves und Global Service. Der weitere Ausbau der Produktionskapazitäten in Malaysia und der Schweiz verlief wie geplant, nicht zuletzt dank derglobalen Lieferkettenorganisation von VAT. Diese ermöglicht es dem Unternehmen, allen Kunden trotz Liefer- und Logistikunsicherheiten ununterbrochene Produktlieferungen und Dienstleistungen zu bieten. Die Geschäftseinheit Advanced Industrials trug zur starken Leistung von VAT im dritten Quartal bei, indem ihre Aktivitäten in gezielten Wachstumssektoren wie industriellen Beschichtungen, Kristallziehen zur Herstellung von Silizium und Siliziumkarbid sowie medizinischen Geräten weiter ausgebaut wurden. Der Geschäftsbereich Display & Solar verzeichnete im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erwartungsgemäss geringere Aufträge, während der Umsatz aufgrund der Ausführung von Aufträgen aus dem Jahr 2021 stieg. Infolgedessen erreichte der Nettoumsatz der Gruppe im dritten Quartal CHF 306 Mio., ein Anstieg von 33.2 % gegenüber dem gleichen Quartal 2021 und über dem mittleren Wert der Umsatzprognose für das dritte Quartal von CHF 290 bis 310 Mio. Wechselkursschwankungen, insbesondere des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken, hatten keinen Einfluss auf das berichtete Umsatzwachstum im dritten Quartal. Der Auftragseingang im dritten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4.5% auf CHF 312 Mio., das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1.02. Segmentübersicht Valves in Mio. CHF Q3 2022 Q2 2022 Veränd.1 Q3 2021 Veränd.2 9M 2022 9M 2021 Veränd.2 Auftragseingang 244.1 291.0 -16.1% 249.5 -2.1% 776.1 652.8 +18.9% Semiconductor 187.4 231.5 -19.0% 186.6 +0.5% 602.8 475.3 +26.8% Display & Solar 20.0 12.4 +60.8% 20.7 -3.2% 47.0 58.5 -19.5% Advanced Industrials 36.7 47.1 -22.0% 42.2 -13.1% 126.3 119.0 +6.1% Nettoumsatz 251.0 234.2 +7.2% 185.4 +35.4% 699.2 524.2 +33.4% Semiconductor 191.9 178.1 +7.8% 136.7 +40.4% 532.6 382.2 +39.3% Display & Solar 17.9 19.9 -9.8% 15.6 +14.7% 57.7 47.1 +22.5% Advanced Industrials 41.1 36.3 +13.3% 33.1 +24.3% 108.9 94.9 +14.8% Innenumsatz 22.2 21.9 +1.3% 18.9 +17.4% 64.9 53.1 +22.3% Segment Nettoumsatz 273.2 256.2 +6.6% 204.3 +33.7% 764.1 577.3 +32.4% Auftragsbestand 489.4 498.3 -1.8% 247.0 +98.2% 489.4 247.0 +98.2% 1 Quartal-zu-Quartal 2 Im Jahresvergleich Das Segment Valves meldete für das dritte Quartal einen Auftragseingang von CHF 244 Mio., ein Rückgang von 16.1% gegenüber dem zweiten Quartal, in welchem ein sehr starker Auftragseingang verzeichnet worden war. Im Jahresvergleich sank der Auftragseingang um 2.1%. Der Nettoumsatz stieg um 35.4% auf CHF 251 Mio. im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021. Die Auftragsentwicklung im dritten Quartal wurde hauptsächlich vom Geschäftsbereich Semiconductor getrieben, in welchem die Bestellungen im Vergleich zum Vorjahr um 0.5% auf CHF 187 Mio. stiegen. Der Nettoumsatz belief sich auf CHF 192 Mio., ein Plus von 40.4% gegenüber dem dritten Quartal 2021. Die Endanwender investierten weiterhin in neue Technologien zur Herstellung der nächsten Chip-Generation, womit VAT seine Technologieführerschaft festigte. Die Fähigkeit von VAT, erforderliche Produkte und Lösungen zu liefern, hat die Marktposition des Unternehmens weiter gestärkt. Darüber hinaus tragen die Wachstumsinitiativen in angrenzenden Bereichen weiterhin Früchte. Der Bereich Semiconductor verzeichnete im dritten Quartal neun Spezifikationsgewinne, womit sich die Gesamtzahl in den ersten neun Monaten des Jahres auf 27 erhöht hat. Sieben davon resultieren aus der Wachstumsinitiative des Unternehmens zur Entwicklung neuer angrenzender Bereiche, die das Kerngeschäft Valves ergänzen. Der Auftragseingang im Geschäftsbereich Display & Solar sank auf CHF 20 Mio.. Dies entspricht einem Rückgang von 3.2% gegenüber dem Vorjahr und setzt den bereits in den ersten beiden Quartalen 2022 beobachteten Trend fort. Der Umsatz im dritten Quartal stieg um 14.7% auf CHF 18 Mio. Diese Steigerung ist vordergründig auf die Ausführung von Aufträgen aus dem Jahr 2021 zurückzuführen. Nachlassende LCD-Investitionen im Display-Bereich können weiterhin nicht durch steigende OLED-Investitionen ausgeglichen werden. Im Solarbereich hingegen setzen sich die positiven Trends sowohl bei der PERC- als auch bei der HJT-Technologie fort. Der Auftragseingang im Geschäftsbereich Advanced Industrials ging aufgrund des Projektcharakters einiger Geschäfte im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 13% auf CHF 37 Mio. zurück. Der Umsatz wuchs jedoch im dritten Quartal in einer Reihe von Schlüsselmärkten gegenüber dem Vorjahr um 24.3% auf CHF 41 Mio.. Asien wurde zum ersten Mal zur grössten Marktregion und überholte damit Europa. Einer unserer wichtigsten strategischen Schwerpunktbereiche, Siliciumcarbid, wuchs stetig, und wir verzeichneten weitere Erfolge in anderen strategischen Schwerpunktbereichen, indem wir mehrere Prototypen an Kunden für wissenschaftliche Instrumente lieferten. Global Service in Mio. CHF Q3 2022 Q2 2022 Veränd.1 Q3 2021 Veränd.2 9M 2022 9M 2021 Veränd.2 Auftragseingang 68.1 63.3 +7.5% 49.3 +38.1% 184.5 140.2 +31.6% Nettoumsatz 54.6 51.7 +5.5% 43.9 +24.2% 155.3 121.6 +27.8% Innenumsatz - - - - - - - - Segment Nettoumsatz 54.6 51.7 +5.5% 43.9 +24.6% 155.3 121.6 +27.8% Auftragsbestand 73.6 61.1 +20.6% 36.8 +100.2% 73.6 36.8 +100.2% 1 Quartal-zu-Quartal 2 Im Jahresvergleich Das Segment Global Service meldete für das dritte Quartal einen Auftragseingang von CHF 68.1 Mio., 7.5% mehr als im zweiten Quartal und 38.1% mehr als im Vorjahr. Der Umsatz erreichte ein Rekordvolumen von CHF 55 Mio. Dies entspricht einem Anstieg von 24.2 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das gesamte Dienstleistungsportfolio erfreute sich einer starken Nachfrage, wobei die Fab-Auslastung weiterhin sehr hoch und der Aufbau neuer Fabs noch nicht abgeschlossen ist, womit das Wachstum der Subfab-Ventile vorangetrieben wird. Es wird erwartet, dass die hohe Kapazitätsauslastung bis 2023 anhalten wird, während die wachsende installierte Basis einen soliden Strom von Serviceangeboten generiert. Prognosen für das vierte Quartal und Ausblick für den Rest des Jahres 2022 VAT geht davon aus, dass sich das Wachstum in den beiden Segmenten Valves und Global Services für den Rest von 2022 fortsetzen wird, da sie die vorhandenen Aufträge ausführen und gleichzeitig die bedeutenden Chancen nutzen, die ihre attraktiven Märkte bieten. Dieser Erfolg wird durch die unvergleichliche Markt- und Technologieführerschaft und die erfolgreiche Umsetzung der bewährten Strategie für profitables Wachstum angetrieben. Im Segment Valves erwartet das Unternehmen eine weiterhin hohe Nachfrage nach zusätzlichen Anlagen für die Halbleiterfertigung, die durch technologische Fortschritte bei den Logik-Chips angetrieben wird. Es wird erwartet, dass die Investitionen in Speicher-Chips, die in der ersten Hälfte des Jahres 2022 ihren Höhepunkt erreichten, eine schwächere Entwicklung aufweisen werden, bedingt vor allem durch geringere Konsum- und Industrieausgaben. Diese Situation wird voraussichtlich das Wachstum des Halbleitergeschäfts von VAT im Jahr 2023 beeinträchtigen. Basierend auf dem Auftragsbestand für die Auslieferung im Jahr 2022 erwartet VAT, dass der Umsatz im Bereich Display im Vergleich zu 2021 steigen wird. Allerdings deutet der schwache Auftragseingang im Jahr 2022 auf eine geringere Aktivität im Jahr 2023 hin. Weiteres Wachstum wird auf dem Solar-PV-Markt erwartet, da die positiven Trends sowohl bei der PERC- als auch bei der HJT-Technologie anhalten. Die Umsatzrognosen für vakuumtechnische Anlagen in den Märkten des Bereichs Advanced Industrials deuten auf ein anhaltendes Wachstum hin, da der Geschäftsbereich seine strategische Fokussierung in ausgewählten Wachstumsbereichen umsetzt. VAT erwartet, dass der Markt des Geschäftsbereichs Global Service im Jahr 2022 aufgrund von Investionen der Halbleiterhersteller sowohl in neue Kapazitäten als auch in die Aufrüstung bestehender Vakuumanlagen weiter wachsen wird. Die hohe Kapazitätsauslastung führt zu einer anhaltend starken Nachfrage nach allen VAT-Serviceprodukten, da die installierte Basis von VAT kontinuierlich wächst. Darüber hinaus gehendie vor einigen Jahren getätigten Teilinvestitionen nun in eine Phase mit höheren Wartungs- oder Aufrüstungsanforderungen über. Auf dieser Basis erwartet VAT für 2022 einen Nettoumsatz von CHF 1.14 bis 1.17 Mrd., der deutlich über dem Wert von 2021 liegt. VAT plant ausserdem, die flexible globale Präsenz weiter auszubauen und die natürliche Absicherung gegen Wechselkurseinflüsse zu stärken. Zu diesem Zweck werden die Produktionsanlage in Malaysia weiter ausgebaut, die Beschaffung in den Ländern mit den attraktivsten Kosten erhöht, grössere Skaleneffekte in den globalen Lieferketten erzielt und weitere Massnahmen zur operativen Exzellenz vorangetrieben und damit die Kundennähe erhöht. Gleichzeitig widmet sich VAT auch weiterhin der technologischen Innovation. Investitionen in Forschung, Entwicklung und Produktivitätsverbesserungen werden daher auch im Jahr 2022 im Mittelpunkt der Strategie von VAT stehen. Darüber hinaus rechnet das Unternehmen für 2022 mit einem deutlichen Anstieg des EBITDA und einer EBITDA-Marge für das Gesamtjahr 2022, die in etwa auf dem Niveau des Halbjahres von 35% liegen wird. Dies ist auf höhere Volumina und eine bessere Kostenabsorption sowie auf die anhaltende Fokussierung auf die Kosten zurückzuführen, die die Kosteninflation bei Rohstoffen, Logistik und Energiekosten ausgleicht. Aufgrund der erwarteten höheren Umsätze, des EBITDA und der EBITDA-Marge rechnet VAT mit einer deutlichen Steigerung des Nettogewinns 2022 im Vergleich zu 2021. Die stärkere operative Leistung und der damit verbundene höhere freie Cashflow werden teilweise durch die höheren Investitionen in Sachanlagen im Vergleich zu 2021 und das erhöhte Betriebskapital ausgeglichen, das zur Aufrechterhaltung der Produktions- und Lieferkontinuität trotz anhaltender Herausforderungen in der Lieferkette aufgebaut wurde. Es wird erwartet, dass der freie Cashflow für das Gesamtjahr deutlich über dem Niveau von 2021 liegen wird, trotz eines höheren Bedarfs an Betriebskapital und Investitionen von insgesamt rund CHF 75 Mio. Prognose für Q4 2022 VAT erwartet für Q4 2022 einen Nettoumsatz1 von CHF 285 - 315 Mio.; die Situation in der Lieferkette bleibt weiterhin schwierig. Die Umsatzprognose für das vierte Quartal beinhaltet keine potenziell negativen Auswirkungen der am 7. Oktober 2022 angekündigten neuen US-Vorschriften, die den Verkauf von Chips und Chip-Herstellungsanlagen nach China einschränken, da deren Folgen derzeit nicht absehbar sind. 1 Zu konstanten Wechselkursen ------------------------------------------------ Zusätzliche Informationen Heute, am 13. Oktober 2022, findet um 10 Uhr MESZ eine kurze Telefonkonferenz für Medien und Investoren statt. Um an dem Anruf teilzunehmen, wählen Sie bitte: +41 58 310 50 00 (CH/Europa)

+44 207 107 06 13 (GROSSBRITANNIEN)

Eine Aufzeichnung des Gesprächs kann etwa eine Stunde nach Ende des Gesprächs über unsere Website www.vatvalve.com abgerufen werden. Weitere Informationen erhalten Sie von:

VAT Group AG

Communications & Investor Relations

Michel R. Gerber

T +41 81 772 42 55

investors@vat.ch



VAT Group AG

Communications & Investor Relations

Michel R. Gerber

T +41 81 772 42 55

investors@vat.ch Finanzkalender Freitag, 2. Dezember 2022 2. VAT Capital Markets Day, Zürich Donnerstag, 2. März 2023 Ergebnisse für Q4 und das Gesamtjahr 2022 Donnerstag, 13. April 2023 Q1 2023 Handelsupdate Donnerstag, 27. Juli 2023 Ergebnisse des ersten Halbjahres 2023 Donnerstag, 12. Oktober 2023 Q3 2023 Handelsupdate ÜBER VAT VAT ist der weltweit führende Entwickler, Hersteller und Lieferant von High-End-Vakuumventilen. VAT-Vakuumventile sind geschäftskritische Komponenten für fortschrittliche Herstellungsprozesse innovativer Produkte des täglichen Lebens wie tragbare Geräte, Flachbildschirme oder Solarpanels. VAT ist in zwei verschiedene Berichtssegmente unterteilt: Ventile und Global Service bieten hochwertige Vakuumventile, Multi-Ventil-Module, kantengeschweisste Faltenbälge und damit verbundene Mehrwertdienste für eine Vielzahl von Vakuumanwendungen. Die VAT Group ist ein Global Player mit über 2'500 Mitarbeitenden und Hauptproduktionsstandorten in Haag (Schweiz), Penang (Malaysia) und Arad (Rumänien). Der Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf CHF 901 Mio.. ZUKUNFTSORIENTIERTE AUSSAGE Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit eingeschränkt, da es bestimmte Faktoren gibt, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen (einschliesslich Aussagen, die die Worte "glauben", "planen", "vorhersehen", "erwarten", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke enthalten), sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten oder auch nicht eintreten können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Viele dieser Risiken und Ungewissheiten beziehen sich auf Faktoren, die ausserhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, diese zu kontrollieren oder genau einzuschätzen, wie z.B. zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmer, die Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit der Informationstechnologiesysteme des Unternehmens, politische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, oder wirtschaftliche oder technologische Trends oder Bedingungen. Infolgedessen werden Investoren davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt VAT jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von Entwicklungen nach dem Datum dieses Berichts zu aktualisieren.

