VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|
15.10.2026 07:48:44
VAT Q3 Sales, Orders Climb; Sees Sequential Sales Growth In Q4; Backs FY26 View, Lifts FY27 Outlook
(RTTNews) - VAT Group AG (19V.F, VACN.SW, VACNY, VTTGF), a Swiss maker of vacuum valves, multi-valve units, and vacuum modules, reported Thursday its highest quarterly sales and order intake ever in its third quarter, benefited by ongoing strong AI and technology driven semiconductor demand.
In the quarter, net sales climbed 46 percent to 376.4 million Swiss francs from last year's 257.9 million francs. Sales grew 44 percent on a constant currency basis.
Sales increased in all business areas led by Semiconductors, followed by Advanced Industrials, and Global Service.
Order intake surged 192.6 percent to 696.6 million francs from last year's 238.1 million francs.
Order backlog in the quarter end was 979.5 million francs, up 278.5 percent from prior year's 258.8 million francs.
Looking ahead for the fourth quarter, VAT expects sales of 420 million francs to 450 million francs.
For fiscal 2026, the company continues to project higher net income, EBITDA, EBITDA margin, sales, orders, and free cash flow.
In Semiconductors, VAT expects that order momentum remains high as investments in additional manufacturing capacities remain high into 2027.
VAT added that it prepares for another strong growth year by ramping production capacity further.
For fiscal 2027, sales are now expected to be significantly above the top end of the previous guidance of 1.5 billion francs to 1.7 billion francs.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VAT
|
15.10.26
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels stärker (finanzen.at)
|
15.10.26
|SIX-Handel: nachmittags Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
15.10.26
|Zuversicht in Zürich: SLI mittags freundlich (finanzen.at)
|
15.10.26
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
15.10.26
|Optimismus in Zürich: SPI bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
15.10.26
|VAT MIT REKORDQUARTAL BEI AUFTRAGSEINGANG UND UMSATZ – KI-GETRIBENE NACHFRAGE SORGT FÜR ANHALTENDES WACHSTUM (EQS Group)
|
15.10.26
|Highest QUarterly order intake and sales ever as strong AI and technology driven semiconductor demand continues (EQS Group)
|
14.10.26
|Mittwochshandel in Zürich: SLI schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu VAT
Aktien in diesem Artikel
|VAT
|673,20
|-0,85%
|VAT Group AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|66,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Die US-Börsen legten im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.