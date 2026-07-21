VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
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21.07.2026 07:20:44
VAT to be cut from household electricity bills in October
The announcement comes less than a day after Burnham became the UK's seventh prime minister since 2016.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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