VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
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21.07.2026 16:25:22
VAT to be cut from household electricity bills in October
Homes will save around £45 a year through the cut announced on Andy Burnham's first full day as prime minister.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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