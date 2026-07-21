VAT Aktie

VAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901

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21.07.2026 16:25:22

VAT to be cut from household electricity bills in October

Homes will save around £45 a year through the cut announced on Andy Burnham's first full day as prime minister.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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