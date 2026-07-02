Vatic Ventures präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vatic Ventures äußerte sich am 29.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Vatic Ventures hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 CAD je Aktie gewesen.

Vatic Ventures hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,070 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at