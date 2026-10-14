Leo Holdings Aktie
ISIN: KYG5463L1216
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14.10.2026 14:35:28
Vatican confirms Pope Leo underwent surgery for lung cancer
The pope has had part of his lung removed and is recovering after surgery. Leo has been unusually candid for a pontiff about his health issues, disclosing the surgery to thousands of people in St. Peter's Square.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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