Vatikan: 'Welt den Wahnsinn des Krieges ersparen'

ROM (dpa-AFX) - Der Vatikan hat angesichts des Krieges in der Ukraine an den Willen zum Dialog appelliert. "Die tragischen Szenarien, die alle befürchteten, werden leider Wirklichkeit", sagte Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin laut einer Mitteilung vom Donnerstag. "Aber es gibt noch Zeit für den guten Willen und es gibt noch Raum für Verhandlungen", hieß es darin weiter. Die Nummer Zwei hinter Papst Franziskus sah außerdem noch die Möglichkeit für kluge Handlungen, um der "Welt den Wahnsinn und den Schrecken des Krieges zu ersparen". Franziskus sprach in seiner Generalaudienz am Mittwoch bereits von einem "großen Schmerz" sowie "Angst und Sorge" über die Lage in der Ukraine./jon/DP/eas