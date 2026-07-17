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17.07.2026 06:31:29
Vatryggingafelag Islands hf: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Vatryggingafelag Islands hf hat am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 ISK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vatryggingafelag Islands hf ein EPS von 0,510 ISK je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,77 Prozent auf 9,70 Milliarden ISK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,35 Milliarden ISK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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