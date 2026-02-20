Vatryggingafelag Islands hf stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vatryggingafelag Islands hf hat am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Vatryggingafelag Islands hf hat ein EPS von 0,82 ISK vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,820 ISK auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,38 Milliarden ISK – ein Plus von 28,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vatryggingafelag Islands hf 8,84 Milliarden ISK erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 ISK präsentiert. Im Vorjahr hatte Vatryggingafelag Islands hf ein EPS von 1,19 ISK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 36,22 Milliarden ISK gegenüber 33,10 Milliarden ISK im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at