Vattenfall senkt Strompreis für Hamburger Grundversorgung

HAMBURG (dpa-AFX) - Der schwedische Energiekonzern Vattenfall senkt am 1. April für Hamburger Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung den Strompreis . "Grund hierfür sind sinkende Beschaffungskosten. Zudem führen staatliche Entlastungen zu sinkenden Netzentgelten des städtischen Stromnetzbetreibers in Hamburg", teilte das Unternehmen mit.

Arbeitspreis sinkt, Grundpreis steigt

Bestandskunden zahlen dann den Angaben zufolge als Arbeitspreis 38,95 Cent pro Kilowattstunde - etwa 14,4 Prozent oder 6,57 Cent weniger als bisher. Gleichzeitig steige jedoch der Grundpreis aufgrund höherer Kosten um fast 18 Prozent oder 2,50 Euro auf 16,55 Euro pro Monat.

Unter dem Strich wird es dennoch günstiger. Bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 2.500 Kilowattstunden entspricht dies nach Berechnungen des Energiekonzerns einer Preissenkung von gut zehn Prozent oder einer Ersparnis von etwa 134 Euro pro Jahr.

Grundversorgung in Deutschland gesetzlich geregelt

Die Grundversorgung in Deutschland ist gesetzlich geregelt und garantiert die Belieferung der Haushalte mit Strom und Gas. Sie greift automatisch, wenn kein anderer Liefervertrag besteht, etwa nach einem Umzug. Anders als bei herkömmlichen Stromanbietern mit meist ein- oder zweijährigen Laufzeiten kann die Grundversorgung innerhalb von zwei Wochen gekündigt werden.

Verbraucherzentralen appellieren seit Jahren, die Grundversorgung rasch zu verlassen, da die Kosten dort deutlich höher sind als bei herkömmlichen Anbietern. So lagen einer Studie der Verbraucherzentrale Bundesverband zufolge in vierzehn Städten die zu erwartenden durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten bei Abschluss eines Sondervertrags um 27 Prozent unter den durchschnittlichen jährlichen Kosten der Grundversorgung. Basis der Daten vom Oktober 2025 war ein Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden.

Mehr als 600 Euro Einsparung in Hamburg möglich

Auch in Hamburg könnten Kunden in der Grundversorgung bei einem Wechsel massiv sparen. So errechnet das Vergleichsportal Verivox für den ab April geltenden günstigeren Vattenfalltarif und einem Gesamtverbrauch von 3.500 Kilowattstunden einen Bruttojahrespreis von rund 1.560 Euro. Der günstigste Anbieter außerhalb der Grundversorgung dagegen verlangt dem Portal zufolge nur 924 Euro - also 636 Euro weniger./klm/DP/zb