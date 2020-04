Vattenfall spendet 400.000 Atemschutzmasken

BERLIN (Dow Jones)--Der schwedische Energieversorger Vattenfall hat nach eigenen Angaben 400.000 Atemschutzmasken gespendet. Das Material sei bereits in der vergangenen Woche mithilfe des Roten Kreuzes an die zuständige schwedische Gesundheitsbehörde geliefert worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Von dort werde es an Gebiete verteilt, die es angesichts der Corona-Pandemie am dringendsten benötigen. Die Masken hatte Vattenfall vor einigen Jahren wegen der Vogelgrippe angeschafft.

April 01, 2020 12:06 ET (16:06 GMT)