Vault Strategic Mining informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vault Strategic Mining hat sich am 29.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,110 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vault Strategic Mining ein EPS von -0,060 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at