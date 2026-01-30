Vault Strategic Mining: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Vault Strategic Mining hat am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at