Vaxcyte Aktie

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WKN DE: A2P6R6 / ISIN: US92243G1085

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08.09.2026 11:51:01

Vaxcyte Has $2.5 Billion in Cash and a $605 Million Half-Year Loss. Here's How to Read Its CFO's Latest Insider Filing

President and CFO Andrew Guggenhime reported the disposition of 2,705 shares of Vaxcyte, Inc. (NASDAQ:PCVX), according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($61.18); post-transaction value based on the September 2 market close ($61.58).

Vaxcyte, Inc. is a clinical-stage biotechnology enterprise headquartered in San Carlos with 507 employees, focused on developing next-generation protein-based vaccines addressing significant gaps in infectious disease prevention. The company's strategic approach leverages advanced conjugate vaccine technology to create multi-valent formulations with enhanced immunogenicity and broader pathogen coverage compared to existing therapeutic options. With a market capitalization of $9.0 billion and a one-year share price appreciation of 95.12%, Vaxcyte represents investor confidence in its clinical pipeline and the substantial market opportunity within the global vaccine sector.

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