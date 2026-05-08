Vaxcyte stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vaxcyte hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,040 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at