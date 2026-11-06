Vaxcyte stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vaxcyte hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,99 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,560 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at