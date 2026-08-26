Vaxil Bio stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vaxil Bio ließ sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vaxil Bio die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD gegenüber 0,020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at