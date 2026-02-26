Vaxxa Registered legte Quartalsergebnis vor

Vaxxa Registered hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,020 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,9 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,8 Millionen SEK in den Büchern standen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,100 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vaxxa Registered ein EPS von 0,010 SEK in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 75,22 Millionen SEK, gegenüber 81,65 Millionen SEK im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 7,88 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at