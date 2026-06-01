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01.06.2026 06:31:29
VBC Ferro Alloys: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
VBC Ferro Alloys lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,56 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das VBC Ferro Alloys ein Ergebnis je Aktie von -46,970 INR vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 6,000 INR beziffert. Im Vorjahr hatte VBC Ferro Alloys ein Ergebnis je Aktie von -53,780 INR vermeldet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat VBC Ferro Alloys mit einem Umsatz von insgesamt 10,72 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 734,01 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um -98,54 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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