VBC Ferro Alloys informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

VBC Ferro Alloys hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,83 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,310 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 97,32 Prozent auf 2,9 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 108,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at