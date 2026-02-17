|
VBC Ferro Alloys präsentierte Quartalsergebnisse
VBC Ferro Alloys veröffentlichte am 14.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,30 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,490 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat VBC Ferro Alloys 5,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 97,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 224,6 Millionen INR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
