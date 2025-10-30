VBG Group (B): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

VBG Group (B) äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 3,87 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VBG Group (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 4,49 SEK in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,37 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VBG Group (B) 1,27 Milliarden SEK umgesetzt.

Experten hatten einen Gewinn von 3,87 SEK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1,37 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.at