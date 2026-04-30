VBG Group (B) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

VBG Group (B) hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,53 SEK. Im Vorjahresviertel hatte VBG Group (B) 4,58 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 1,38 Milliarden SEK gegenüber 1,35 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 4,72 SEK ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1,38 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.at