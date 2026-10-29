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29.10.2026 06:31:29
VBG Group (B) legte Quartalsergebnis vor
VBG Group (B) hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 4,16 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,87 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 1,45 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,37 Milliarden SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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