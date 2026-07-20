VBG Group (B) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

VBG Group (B) stellte am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,58 SEK. Im Vorjahresviertel waren 4,00 SEK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,66 Prozent auf 1,48 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,36 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at