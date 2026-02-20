20.02.2026 06:31:28

VBG Group (B) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

VBG Group (B) hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 4,44 SEK gegenüber 4,49 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VBG Group (B) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,31 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,28 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 4,00 SEK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1,31 Milliarden SEK gelegen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 16,88 SEK, nach 23,52 SEK im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 5,58 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 5,39 Milliarden SEK.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 17,70 SEK je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 5,39 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:48 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:11 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen