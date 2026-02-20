VBG Group (B) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

VBG Group (B) hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 4,44 SEK gegenüber 4,49 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VBG Group (B) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,31 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,28 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 4,00 SEK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1,31 Milliarden SEK gelegen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 16,88 SEK, nach 23,52 SEK im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 5,58 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 5,39 Milliarden SEK.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 17,70 SEK je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 5,39 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at