VC bei Lufthansa-Cityline-Urabstimmung mit 99% Zustimmung

DOW JONES--Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat sich ein starkes Mandat für einen Streik bei der Lufthansa-Tochter Cityline geholt. Wie die VC mitteilte, haben die Piloten bei der Cityline in der Urabstimmung mit 99 Prozent für die Unterstützung der Tarifkommission bei allen weiteren Schritten gestimmt. Damit seien Tarifkommission und VC nun ermächtigt, "bei Bedarf alle notwendigen Maßnahmen bis hin zu Arbeitskampfmaßnahmen" einzuleiten.

Die Verhandlungen der VC zum Vergütungstarifvertrag für die Cityline-Piloten liefen seit vergangenen August. Die Gewerkschaft fordert unter anderen eine stufenweise Anpassung der aktuell gültigen Vergütungstabellen um jeweils 3,3 Prozent rückwirkend ab dem 1. Februar 2024, dem 1. Januar 2025 und dem 1. Januar 2026. Vergangene Woche erklärte die VC die Verhandlungen für gescheitert.

Die Lufthansa hat zwar am Mittwoch ein Angebot ohne Forderung nach Gegenfinanzierung unterbreitet. "Für uns ist dieses Angebot jedoch nicht annehmbar, da es weit hinter unseren Forderungen zurückbleibt und zudem eine absolute Friedenspflicht für sämtliche tarifvertraglich regelbaren Themen bis Ende 2027 vorsieht", sagte VC-Präsident Andreas Pinheiro. "Die VC wäre damit in Bezug auf die Cityline faktisch handlungsunfähig."

February 26, 2026 06:01 ET (11:01 GMT)