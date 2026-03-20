VC nimmt Lufhansa-Gesprächsangebot zur betrieblichen Altersversorgung an

DOW JONES--Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat das Gesprächsangebot der Lufthansa Group über das aktuelle Angebot zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) angenommen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, will sie sich bei einem Treffen in der kommenden Woche das aktuelle Angebot des Unternehmens für Piloten und Pilotinnen von Lufthansa und Lufthansa Cargo erläutern lassen.

Substanzielle Gespräche seien aber nur möglich, wenn sie die bAV-Forderung der Group-Tarifkommission (GTK) berücksichtigten, so die Gewerkschaft.

"Nach der gegenwärtigen Informationslage können wir noch keine wesentliche Veränderung erkennen", sagte VC‑Präsident Andreas Pinheiro. "Nach den erfolgreichen Arbeitskämpfen hält die Vereinigung Cockpit an ihrer Position fest, dass nur auf Grundlage verhandlungsfähiger Angebote Lösungsräume entstehen."

Die Gewerkschaft werde über den weiteren Verlauf und die Ergebnisse der Gespräche wird zu gegebener Zeit informieren.

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March 20, 2026 07:31 ET (11:31 GMT)