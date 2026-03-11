11.03.2026 06:01:00

VCÖ: Realer Spritverbrauch geht nur minimal zurück

Der reale Spritverbrauch bei Diesel-Pkw - also der Verbrauch pro 100 Kilometern - ist in den vergangenen 25 Jahren nur marginal zurückgegangen. Mit einem Durchschnittsverbrauch von 6,4 Litern pro 100 Kilometer werden nur um 0,6 Liter weniger verbraucht als vor einem Vierteljahrhundert, schreibt der VCÖ am Mittwoch. Benziner liegen bei einem Durchschnittsverbrauch von 6,7 Litern, das sei um 2,1 Liter weniger als vor 25 Jahren.

Zwar seien die Motoren effizienter geworden, die Modelle würden aber immer schwerer und größer - Stichwort: SUV-Boom. Das mache die Einsparungen beim Motor wieder zunichte und komme die Autofahrer in Zeiten der hohen Spritpreise teuer zu stehen. Der Spritverbrauch habe zudem einen stärkeren Einfluss auf die jährlichen Kosten als der Spritpreis, so der VCÖ. Wäre das vor rund 30 Jahren angekündigte 3-Liter-Auto heute Standard, wären die Spritkosten nur halb so hoch, mit einem Diesel-Pkw mit einer durchschnittlichen Fahrleistung von 12.640 Kilometern würde man damit im Vergleich zum aktuellen Durchschnittsverbrauch (6,4 Liter) 820 Euro an Spritkosten sparen.

Um den Spritverbrauch zu senken, könnte die Politik Anreize für Fahrgemeinschaften setzen oder niedrigere Tempolimits umsetzen. Die europäische Politik müsse zudem dafür sorgen, dass sparsamere Automodelle auf den Markt kommen, fordert der VCÖ. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten indessen langsamer, gleichmäßiger und niedrigtouriger fahren, um den Spritverbrauch niedrig zu halten.

bel/tpo

WEB http://www.vcoe.at/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:25 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen