VDA: Delta zwischen Ladeinfrastruktur und Bedarf erneut gewachsen

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland hat laut einer Auswertung des Verbands der Automobilindustrie (VDA) "weiterhin und zunehmend großen Nachholbedarf beim Ausbau der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur für Elektro-Pkw". Es gibt demnach 80.541 öffentlich zugängliche Ladepunkte, damit kommen aktuell in Deutschland im Durchschnitt 23 E-Pkw auf einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt, wie der Verband mitteilte. "Es zeigt sich: Das Delta zwischen Angebot und Bedarf wächst." Im April 2022 waren es laut VDA noch 22 E-Pkw, die auf einen Ladepunkt kamen, und im Mai 2021 waren es 17 E-Pkw.

Während in Deutschland in den vergangenen zwölf Monaten im Schnitt rund 68.000 E-Pkw pro Monat neu zugelassen worden seien, sei die Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte wöchentlich nur um etwa 540 gewachsen. Um das Ziel von 1 Million Ladepunkten im Jahr 2030 zu erreichen, wären jedoch rund 2.200 neue Ladepunkte pro Woche nötig. "Die Ausbaugeschwindigkeit müsste also etwa vervierfacht werden, um das Ziel zu erreichen", so der VDA. Werde das aktuelle Ausbautempo nicht gesteigert, gäbe es in Deutschland im Jahr 2030 gerade einmal rund 310.000 Ladepunkte - also weniger als ein Drittel des angestrebten Ziels.

In 46 Prozent aller 10.773 Gemeinden in Deutschland gibt es zudem immer noch keinen einzigen öffentlichen Ladepunkt, in mehr als acht von zehn Gemeinden gebe es nicht einen einzigen Schnellladepunkt. Betrachte man die Ladeleistung, die pro Elektro-Pkw zur Verfügung stehe, so ergebe sich auch hier seit der Beschleunigung des Hochlaufs der Elektromobilität 2020 eine fallende Kurve: Gerade einmal 1,3 kW entfielen demnach am 1. Januar 2023 auf einen E-Pkw, am 1. Januar 2020 war es mit 3,5 kW noch gut die zweieinhalbfache Ladeleistung.

"Für das aktuelle Jahr erwarten wir, dass rund 765.000 E-Pkw neu zugelassen werden", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. "Es ist wichtig, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur mit dieser Entwicklung Schritt hält, doch er hinkt nach wie vor hinterher." Der Ausbau der Ladeinfrastruktur sei eine der drängendsten Infrastrukturaufgaben. "Deutschland braucht nun endlich mehr Tempo und mehr Entschlossenheit beim Ausbau", forderte Müller. Zentral seien dafür schnellere Planungs- und Genehmigungsprozesse.

