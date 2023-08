VDI: Ingenieurengpass bei Energie- und Elektrotechnik

BERLIN (Dow Jones)--Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) hat vor einem Ingenieurengpass bei Energie- und Elektrotechnik gewarnt. "Durch Digitalisierung und Klimaschutz wird der Bedarf an Beschäftigten in Ingenieur- und Informatikerberufen deutlich zunehmen", sagte VDI-Arbeitsmarktexperte Ingo Rauhut. Parallel zeige der Ingenieurmonitor für das erste Quartal 2023 mit rund 175.600 offenen Stellen auf dem Ingenieurarbeitsmarkt einen neuen Rekordwert eines Quartals seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2011. Im Vorjahresvergleich nahm die Gesamtzahl der offenen Stellen dabei um 16 Prozent zu.

Besonders im Bundesland Baden-Württemberg bestehe ein hoher Bedarf an Ingenieuren und Ingenieurinnen der Energie- und Elektrotechnik. "Ein Grund ist hier sicher die zunehmende Geschwindigkeit der Energiewende", sagte Rauhut. Schon jetzt kämen auf 100 arbeitslose Fachkräfte der Energie- und Elektrotechnik bundesweit 806 offene Stellen. In Baden-Württemberg seien es 1.845 Stellen pro 100 Kandidaten auf eine Besetzung. Vor allem die dort ansässigen Fahrzeughersteller und die vielen Zulieferer der Autoindustrie hätten enormen Einstellungsbedarf", so Rauhut. "Sie müssen dringend ihre Kompetenzlücke in Sachen Elektroantrieb schließen oder ihre bereits vorhandene Belegschaft vergrößern."

