VDMA fordert Strompreisdeckel und mehr Anreize zum Einsparen von Gas

BERLIN (Dow Jones)--Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hat einen temporären Marktpreisdeckel für Strom gefordert, um die Versorgungssicherheit der Industrie zu gewährleisten. Verbandspräsident Karl Haeusgen erklärte auf dem Maschinenbaugipfel in Berlin, dass der geplante staatliche Abwehrschirm gegen die hohen Energiepreise in Höhe von 200 Milliarden Euro grundsätzlich positiv sei. Er äußerte aber Bedenken, dass die von einer Kommission vorgeschlagene Gaspreisbremse für private Haushalte nicht genügend Anreize zum Einsparen von Gas setzt. Denn die geplante staatliche Subvention für verbilligte Gaspreise würde mit Schulden finanziert.

"Deshalb muss es auch weiterhin Anreize zum Energiesparen, zum Investieren in neue Technologien und in die Ausweitung des Angebots geben. Ob allerdings die Subventionierung von 80 Prozent des privaten Verbrauchs noch ausreichend Sparanreize setzt, dahinter mache ich ein großes Fragezeichen", erklärte Haeusgen laut Redetext. Es sei kein Geheimnis, dass die Ökonomen in der Gaspreis-Kommission für eine deutlich niedrigere Subventionsquote argumentiert hätten.

Am Vortag hatte die von der Regierung eingesetzte Gaspreis-Kommission ein zweistufiges staatliches Hilfsprogramm bestehend aus einer Einmalzahlung und einer Gaspreisbremse bis Frühjahr 2024 vorgeschlagen. Dieses Paket soll rund 96 Milliarden Euro kosten. Die Bundesregierung will in den kommenden Tagen über den Bericht der Kommission und dessen Umsetzung beraten. Der Vorschlag der Kommission sieht vor, dass ein staatlich subventioniertes Grundkontingent für Gas- und Wärmeverbrauch bei Haushalten und kleineren und mittleren Unternehmen (KMUs) bei 80 Prozent des Verbrauchs von Gas und Wärme liegt. Diesem Kontingent soll die Abschlagszahlung aus September 2022 zugrunde gelegt werden. Für diesen Grundverbrauch sollen 12 Cent pro Kilowattstunde (kWh) und für den restlichen Verbrauch die höheren Marktpreise gezahlt werden.

Für die Industrie wird vorgeschlagen, dass diese für 70 Prozent ihres Verbrauchs des Jahres 2021 einen festen Beschaffungspreis von 7 Cent pro kWh und für den Verbrauch, der darüber hinausgeht, die üblichen Marktpreise zahlen soll.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2022 05:37 ET (09:37 GMT)