VDMA: Geschäft in China startet verhalten ins Jahr 2023

BERLIN (Dow Jones)--Die Stimmungslage der Maschinen- und Anlagenbauer aus Deutschland ist in China erkennbar gesunken. Einer Geschäftsklimabefragung des Branchenverbands VDMA zufolge hat sich ihre Hoffnung auf einen schnellen wirtschaftlichen Aufschwung zu Jahresbeginn in China nicht erfüllt. Demnach drückt eine schwächere Kapazitätsauslastung die Stimmung. Die Unternehmen gehen aber von einer besseren Entwicklung für das zweite Halbjahr aus. Insgesamt erwarten die befragten Unternehmen für ihr China-Geschäft ein Umsatzwachstum von 6 Prozent für 2023, nach einem Wachstum von 5 Prozent im vergangenen Jahr.

Diese Wachstumswerte liegen laut VDMA erheblich unter denen aus vorherigen Umfragen. Gemessen am Verhältnis aller positiven und negativen Aussagen in der Umfrage ist die Stimmung dem Verband zufolge fast wieder auf das Niveau wie zu Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 gerutscht.

"Die Stimmung unter unseren Mitgliedern in China bleibt verhalten, denn die chinesische Wirtschaft entwickelt sich nach der Aufhebung der Corona-Maßnahmen mit Licht und Schatten", erklärte Daniel Yoo, Büroleiter des VDMA in Schanghai. Die Öffnung Chinas seit dem 8. Januar 2023 nach der Null-Covid-Politik und auch das Ende der PCR-Testpflicht zum 29. April hätten zwar für eine allgemeine Wiederbelebung der Wirtschaft und der Dienstleistungen wie zum Beispiel des Messebetriebs gesorgt. "Die Auftragslage für die Mitglieder bleibt allerdings schwach", so Yoo.

