VDMA: Maschinenbau behauptet sich in schwierigem Umfeld

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Maschinen- und Anlagenbauer in Deutschland haben sich trotz eines schwierigem Umfeldes auf den weltweiten Märkten behauptet. Im August füllten die Firmen der Branche ihre Auftragsbücher in gleicher Höhe wie im Vorjahresmonat. Aus dem Inland kamen zwar real 6 Prozent weniger Aufträge, doch die Auslandsbestellungen legten um 2 Prozent zu. "Unter dem Strich stagnierte der Auftragseingang damit im August. Das kann sich in Anbetracht nicht enden wollender Engpässe, Preissteigerungen und Unwägbarkeiten mehr als sehen lassen", sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

Während der Auftragseingang aus den Euro-Partnerländern um 23 Prozent in die Höhe schnellte, sank der Bestelleingang aus den Nicht-Euro-Ländern um 5 Prozent. Bei der Auslandsnachfrage hätten gegenläufige Basiseffekte eine Rolle gespielt, hieß es vom VDMA.

Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatszeitraum Juni bis August gingen die Bestellungen um insgesamt 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. Aus dem Inland kamen 11 Prozent weniger Order, die Auslandsaufträge sanken um 6 Prozent, wobei die Euro-Länder 3 Prozent weniger bestellten und die Nicht-Euro-Länder 8 Prozent.

Der VDMA vertritt rund 3.500 Betriebe des mittelständisch geprägten Maschinen- und Anlagenbaus. Die Industrie beschäftigt rund vier Millionen Menschen in Europa, davon mehr als eine Million allein in Deutschland.

October 04, 2022 04:00 ET (08:00 GMT)