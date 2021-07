VDMA: Merkel soll in USA Aufhebung der Einreisebeschränkungen fordern

BERLIN (Dow Jones)--Der deutsche Maschinenbau hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gedrängt, bei ihrem Besuch in Washington auf die Aufhebung der Einreisebeschränkungen für Europäer zu drängen. Auch sollte sie die Abschaffung aller Industriezölle zur Sprache bringen.

"Beide Maßnahmen schaden den Volkswirtschaften Europas und der USA und sind daher fehl am Platz. So würde die Abschaffung aller Industriezölle allein im Maschinenbau zu jährlichen Kosteneinsparungen von 850 Millionen Euro führen", schätzte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA).

Die aktuell größten Hemmnisse im bilateralen Handel seien allerdings Amerikas "unfaire Einreisebeschränkungen" für Geschäftsreisende aus den Schengen-Staaten. "Den Beschränkungen mangelt es an einer fundierten Begründung und sie belasten weiterhin das transatlantische Geschäft", warnte Ulrich Ackermann, Abteilungsleiter Außenwirtschaft im VDMA.

Eine Reisefreiheit für Geschäftsreisende aus den Schengen-Staaten stünde an, zumal es umgekehrt keinerlei Beschränkungen für US-Bürger gebe.

Merkel wird am Mittwochabend in die USA reisen und dort am Donnerstag mit US-Präsident Joe Biden und Vize-Präsidentin Kamala Harris zusammentreffen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2021 08:16 ET (12:16 GMT)