VDMA-Umfrage: In nächsten sechs Monaten keine Besserung in China in Sicht

BERLIN (Dow Jones)--Die strikten Covid-19-Massnahmen machen deutschen Maschinenbauern in China erheblich zu schaffen. Sie rechnen für die nächsten sechs Monate wegen der andauernden Zero-Covid Politik mit keiner Besserung für ihr Geschäft in China. Dies zeigen die Ergebnisse der Herbstumfrage des Branchenverbands VDMA unter den in China ansässigen 850 Mitgliedsunternehmen.

Für 2022 erwarten die Maschinenbauer in China ein Wachstum von 5 Prozent, nach einem Zuwachs von 22 Prozent im vergangenen Jahr. Im Frühjahr hatten die Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von lediglich 3 Prozent für 2022 gerechnet. Die Erwartungen für 2023 liegen mit einem Zuwachs von 6 Prozent nur leicht über den Erwartungen für dieses Jahr.

"2022 stellt für viele Unternehmen in China eine besondere Herausforderung dar. Im dritten Corona-Jahr scheinen die Auswirkungen auf das Geschäft gravierender zu sein als in den vergangenen beiden Jahren", erklärte Claudia Barkowsky, Geschäftsführerin des VDMA in China. Die Geschäftsdynamik habe sich seit dem Frühjahr, das vor allem geprägt war vom langen Lockdown in Shanghai und kräftigen Einschränkungen in anderen Regionen des Landes, nicht verbessert.

"Reisen ist nach wie vor schwierig bis unmöglich, zahlreiche Messen wurden im zweiten Halbjahr abgesagt oder verschoben, es gibt immer wieder Ausgangssperren. Der Frust ist groß", sagte Barkowsky.

Bei Covid-Strategie Wahl zwischen Pest und Cholera

Laut der VDMA-Umfrage vom Herbst geht nur jedes vierte Unternehmen (23 Prozent) von einer Besserung der Geschäftslage in den kommenden sechs Monaten aus. Mit 25 Prozent gab ein Viertel der Unternehmen an, dass sich die Lage weiter verschlechtern werde. "Mit einer baldigen Lockerung der Covid-19-Massnahmen rechnet niemand hier, die Infektionszahlen gehen hoch, der Winter steht bevor und bei den Impfungen hat sich nicht viel getan", erklärte Barkowsky.

Die Hoffnungen hätten auf dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas gelegen. Dieser sei vorbei und es gebe keine Signale für eine Entspannung der Lage. "Der Flaschenhals bleibt Covid-19, strikte Maßnahmen mit negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft versus Öffnung mit dem Risiko eines unkontrollierten Infektionsgeschehens. Eine Wahl zwischen Pest und Cholera", meinte Barkowsky.

Ein ähnliches Bild wie bei der allgemeinen Geschäftslage zeigt sich laut VDMA in der Kapazitätsauslastung. Sie sei nur geringfügig im Vergleich zur vorherigen Umfrage gestiegen und bleibe deutlich unter früheren Werten. Aktuell verzeichnen 29 Prozent der Unternehmen eine unter dem langjährigen Durchschnitt liegende Auslastung, so der VDMA. Im Frühjahr 2022 waren es demnach noch 37 Prozent. 22 Prozent der Unternehmen gaben eine über normal liegende Auslastung an. Die Bilanz von positiven zu negativen Bewertungen liegt damit bei minus 7.

Schwache Auftragseingänge aus dem In- und Ausland

Der Auftragsmangel ist laut VDMA einer der wenigen Faktoren, bei denen sich die Situation seit Frühjahr 2022 sogar verschlechtert habe. Von den befragten Unternehmen nannten 27 Prozent dies als Bremsfaktor, nach 17 Prozent im Frühjahr. Der Auftragseingang in China sei weiter rückläufig. 36 Prozent der befragten Unternehmen berichten, dass sich der aktuelle Auftragseingang unter dem normalen Bereich befindet, im Frühjahr waren es laut VDMA 32 Prozent.

Die Aufträge aus dem Ausland sind demnach gleichermaßen davon betroffen. Laut Umfrage gaben 34 Prozent der Befragten an, dass die Bestellungen unter den Erwartungen liegen, im Frühjahr lag dieser Wert lediglich bei 27 Prozent.

