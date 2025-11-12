Vector Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vector Acquisition A hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vector Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -0,100 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 155,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 104,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at