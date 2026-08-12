Vector Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vector Acquisition A stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 234,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 61,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vector Acquisition A einen Umsatz von 144,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at