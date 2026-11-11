Vector Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vector Acquisition A hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 267,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 155,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at