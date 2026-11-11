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11.11.2026 06:31:29
Vector Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Vector Acquisition A hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 267,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 155,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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