Vector hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Vector lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,25 JPY. Im Vorjahresviertel waren -8,090 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 316,5 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vector 24,6 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at