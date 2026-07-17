VECTOR öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

VECTOR veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 42,30 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 16,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,90 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte VECTOR einen Umsatz von 14,80 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at