18.05.2026 06:31:29

Vector: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Vector hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,95 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -17,270 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 77,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 48,9 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 86,8 Millionen JPY ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 23,040 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Vector ein Ergebnis je Aktie von -39,270 JPY vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,46 Prozent auf 156,49 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 162,10 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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